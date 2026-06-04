СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
19:00 Северная Ирландия – Гвинея
19:00 Словения – Кипр
20:00 Швеция – Лихтенштейн
22:00 Испания – Ирак
22:10 Франция – Кот-д'Ивуар
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