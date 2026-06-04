СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

В четверг, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Северная Ирландия – Гвинея

1.95 – 3.30 – 3.60

19:00 Словения – Кипр

1.33 – 4.20 – 9.50

20:00 Швеция – Лихтенштейн

2.00 – 3.40 – 3.30

22:00 Испания – Ирак

1.05 – 15.00 – 29.00

22:10 Франция – Кот-д'Ивуар

1.33 – 4.75 – 9.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.