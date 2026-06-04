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04 июня 2026, 06:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 июня 2026, 06:59 |
10
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Северная Ирландия – Гвинея

Ggbet 1.95 – 3.30 – 3.60

19:00 Словения – Кипр

Ggbet 1.33 – 4.20 – 9.50

20:00 Швеция – Лихтенштейн

Ggbet 2.00 – 3.40 – 3.30

22:00 Испания – Ирак

Ggbet 1.05 – 15.00 – 29.00

22:10 Франция – Кот-д'Ивуар

Ggbet 1.33 – 4.75 – 9.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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