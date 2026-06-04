Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Полуфиналистка Ролан Гаррос публично запросила wild card в основу Уимблдона
Уимблдон
04 июня 2026, 06:25 | Обновлено 04 июня 2026, 06:51
1151
0

Полуфиналистка Ролан Гаррос публично запросила wild card в основу Уимблдона

Майя Хвалиньска будет вынуждена стартовать с квалификации на мейджоре в Британии

04 июня 2026, 06:25 | Обновлено 04 июня 2026, 06:51
1151
0
Полуфиналистка Ролан Гаррос публично запросила wild card в основу Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114), которая 4 июня сыграет в полуфинале Ролан Гаррос против Дианы Шнайдер, публично запросила wild card в основную сетку Уимблдонского турнира 2026.

Команда Хвалиньской и польская федерация тенниса еще до четвертьфинального поединка Майи против Анны Калинской направили официально письмо к организаторам Уимблдона с просьбой предоставить ей WC.

Майя сейчас заявлена в квалификацию Уимблдона. В альтернативном списке на попадание в основу Хвалиньска стоит 15-й – польке необходимо 15 снятий, чтобы избежать поединков отбора.

Майя ранее четыре раз играла на Уимблдоне – в 2022 году ей удалось преодолеть квалификацию и добраться до второго раунда, что являлось ее лучшим результатом на Grand Slam до Ролан Гаррос этого года.

В LIVE-рейтинге WTA Хвалиньска уже находится на 30-й позиции.

По теме:
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
В квалификации Уимблдона-2026 сыграют два представителя Украины
Майя Хвалиньска Ролан Гаррос 2026 Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Бокс | 03 июня 2026, 07:02 6
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу

Боксеру дали 30 дней на то, чтобы согласиться на бой с Кабайелом

ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26
Теннис | 04 июня 2026, 03:35 0
ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26
ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26

Видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос между первой ракеткой и Дианой Шнайдер

Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026
Теннис | 03.06.2026, 23:08
Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026
Андреева выступила с дерзким заявлением о Костюк перед полуфиналом РГ-2026
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 03.06.2026, 06:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 4
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 14
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем