Полуфиналистка Ролан Гаррос публично запросила wild card в основу Уимблдона
Майя Хвалиньска будет вынуждена стартовать с квалификации на мейджоре в Британии
Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114), которая 4 июня сыграет в полуфинале Ролан Гаррос против Дианы Шнайдер, публично запросила wild card в основную сетку Уимблдонского турнира 2026.
Команда Хвалиньской и польская федерация тенниса еще до четвертьфинального поединка Майи против Анны Калинской направили официально письмо к организаторам Уимблдона с просьбой предоставить ей WC.
Майя сейчас заявлена в квалификацию Уимблдона. В альтернативном списке на попадание в основу Хвалиньска стоит 15-й – польке необходимо 15 снятий, чтобы избежать поединков отбора.
Майя ранее четыре раз играла на Уимблдоне – в 2022 году ей удалось преодолеть квалификацию и добраться до второго раунда, что являлось ее лучшим результатом на Grand Slam до Ролан Гаррос этого года.
В LIVE-рейтинге WTA Хвалиньска уже находится на 30-й позиции.
🚨 Polski Związek Tenisowy i Team Mai Chwalińskiej oficjalnie zwrócili się do organizatorów z prośbą o przyznanie polskiej zawodniczce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu 🌱— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) June 2, 2026
📸: ITF pic.twitter.com/ayEkb3KiRP
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