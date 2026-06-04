Полуфиналистка Ролан Гаррос публично запросила wild card в основу Уимблдона

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114), которая 4 июня сыграет в полуфинале Ролан Гаррос против Дианы Шнайдер, публично запросила wild card в основную сетку Уимблдонского турнира 2026.

Команда Хвалиньской и польская федерация тенниса еще до четвертьфинального поединка Майи против Анны Калинской направили официально письмо к организаторам Уимблдона с просьбой предоставить ей WC.

Майя сейчас заявлена в квалификацию Уимблдона. В альтернативном списке на попадание в основу Хвалиньска стоит 15-й – польке необходимо 15 снятий, чтобы избежать поединков отбора.

Майя ранее четыре раз играла на Уимблдоне – в 2022 году ей удалось преодолеть квалификацию и добраться до второго раунда, что являлось ее лучшим результатом на Grand Slam до Ролан Гаррос этого года.

В LIVE-рейтинге WTA Хвалиньска уже находится на 30-й позиции.