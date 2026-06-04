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04 июня 2026, 01:00 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
214
0

ФОТО. Мальдера написал всего четыре слова. Украинцы отреагировали мгновенно

Новый наставник сборной Украины получил десятки теплых сообщений от болельщиков

04 июня 2026, 01:00 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
214
0
ФОТО. Мальдера написал всего четыре слова. Украинцы отреагировали мгновенно
Instagram. Андреа Мальдера
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Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки национальной команды.

Итальянский специалист сопроводил снимок подписью: «I love my job» («Я люблю свою работу»), добавив сине-желтые сердца и отметив официальный аккаунт сборной Украины.

Публикация быстро привлекла внимание украинских болельщиков. Под постом появилось множество теплых комментариев и пожеланий успеха новому наставнику.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди них: «А мы уже любим вас», «Мы тоже тебя любим, Андреа!», «Мы верим в тебя, Андреа!» и «Удачи».

Многие пользователи также оставляли сине-желтые сердца и слова поддержки, демонстрируя позитивное отношение к новому тренеру национальной команды.

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фото lifestyle Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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