ФОТО. Мальдера написал всего четыре слова. Украинцы отреагировали мгновенно

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки национальной команды.

Итальянский специалист сопроводил снимок подписью: «I love my job» («Я люблю свою работу»), добавив сине-желтые сердца и отметив официальный аккаунт сборной Украины.

Публикация быстро привлекла внимание украинских болельщиков. Под постом появилось множество теплых комментариев и пожеланий успеха новому наставнику.

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Среди них: «А мы уже любим вас», «Мы тоже тебя любим, Андреа!», «Мы верим в тебя, Андреа!» и «Удачи».

Многие пользователи также оставляли сине-желтые сердца и слова поддержки, демонстрируя позитивное отношение к новому тренеру национальной команды.