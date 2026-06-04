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  4. Хвалиньска на Ролан Гаррос 2026 заработала больше, чем за всю карьеру
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 15:46 | Обновлено 04 июня 2026, 16:03
527
0

Хвалиньска на Ролан Гаррос 2026 заработала больше, чем за всю карьеру

Майя гарантировала себе 750 тысяч евро призовых

04 июня 2026, 15:46 | Обновлено 04 июня 2026, 16:03
527
0
Хвалиньска на Ролан Гаррос 2026 заработала больше, чем за всю карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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3 июня 2026 года польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) одолела «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 – 7:6 (7:3), 6:3.

Благодаря выходу в полуфинал нынешнего Открытого чемпионата Франции 24-летняя спортсменка заработала 750 тысяч евро призовых.

Интересно, что за всю свою профессиональную карьеру до Ролан Гаррос 2026 Майя заработала всего 745 тысяч евро, то есть доход от французского мейджора превышает весь ее предыдущий заработок в теннисе.

В полуфинале Ролан Гаррос 2026 Майя Хвалиньска сыграет против «нейтральной» Дианы Шнайдер (WTA 23). В случае выхода в финал сумма призовых для Майи вырастет до 1,4 миллиона евро.

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Майя Хвалиньска Ролан Гаррос 2026 финансы премиальные
Дмитрий Вус Источник: WTA
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