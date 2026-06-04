Хвалиньска на Ролан Гаррос 2026 заработала больше, чем за всю карьеру

3 июня 2026 года польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) одолела «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026 – 7:6 (7:3), 6:3.

Благодаря выходу в полуфинал нынешнего Открытого чемпионата Франции 24-летняя спортсменка заработала 750 тысяч евро призовых.

Интересно, что за всю свою профессиональную карьеру до Ролан Гаррос 2026 Майя заработала всего 745 тысяч евро, то есть доход от французского мейджора превышает весь ее предыдущий заработок в теннисе.

В полуфинале Ролан Гаррос 2026 Майя Хвалиньска сыграет против «нейтральной» Дианы Шнайдер (WTA 23). В случае выхода в финал сумма призовых для Майи вырастет до 1,4 миллиона евро.