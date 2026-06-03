Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей

34-летний полузащитник Кристиан Эриксен стал первым игроком, сыгравшим 150 матчей за сборную Дании.

Свой юбилейный 150-й матч Эриксен сыграл против сборной ДР Конго, который закончился со счетом 0:0.

По этому поводу вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании: