Товарищеские матчи03 июня 2026, 23:23 | Обновлено 03 июня 2026, 23:24
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Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за датскую сборную
03 июня 2026, 23:23 | Обновлено 03 июня 2026, 23:24
57
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34-летний полузащитник Кристиан Эриксен стал первым игроком, сыгравшим 150 матчей за сборную Дании.
Свой юбилейный 150-й матч Эриксен сыграл против сборной ДР Конго, который закончился со счетом 0:0.
По этому поводу вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании:
- 150 – Кристиан Эриксен
- 132 – Симон Кьяер
- 129 – Петер Шмайхель
- 127 – Деннис Роммедаль
- 120 – Каспер Шмайхель
- 112 – Йон Даль Томассон
- 108 – Томас Хельвег
- 104 – Микаэль Лаудруп
- 102 – Мартин Йоргенсен
- 102 – Мортен Ольсен
- 102 – Томас Соренсен
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