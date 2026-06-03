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Товарищеские матчи
03 июня 2026, 23:23 | Обновлено 03 июня 2026, 23:24
57
0

Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за датскую сборную

03 июня 2026, 23:23 | Обновлено 03 июня 2026, 23:24
57
0
Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен
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34-летний полузащитник Кристиан Эриксен стал первым игроком, сыгравшим 150 матчей за сборную Дании.

Свой юбилейный 150-й матч Эриксен сыграл против сборной ДР Конго, который закончился со счетом 0:0.

По этому поводу вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Дании:

  • 150 – Кристиан Эриксен
  • 132 – Симон Кьяер
  • 129 – Петер Шмайхель
  • 127 – Деннис Роммедаль
  • 120 – Каспер Шмайхель
  • 112 – Йон Даль Томассон
  • 108 – Томас Хельвег
  • 104 – Микаэль Лаудруп
  • 102 – Мартин Йоргенсен
  • 102 – Мортен Ольсен
  • 102 – Томас Соренсен
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Кристиан Эриксен сборная Дании по футболу рекорд статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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