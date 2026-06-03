ПСЖ назвал сумму, которую потребует за трансфер Забарного в Ливерпуль
Парижский клуб хочет отбить расходы
Английский «Ливерпуль» продолжает интересоваться украинским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ильей Забарным, сообщает издание DaveOCKOP.
По информации источника, чемпион Франции не против продать 23-летнего футболиста, но будет требовать за трансфер сумму, близкую к той, которую сами парижане потратили на подписание игрока – 63 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Канады 28 раз завоевывала золото чемпионатов мира по хоккею
В другом полуфинале ЧЕ по мини-футболу сыграют Сербия и Азербайджан