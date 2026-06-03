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  4. ПСЖ назвал сумму, которую потребует за трансфер Забарного в Ливерпуль
Франция
03 июня 2026, 22:53 |
2724
0

ПСЖ назвал сумму, которую потребует за трансфер Забарного в Ливерпуль

Парижский клуб хочет отбить расходы

03 июня 2026, 22:53 |
2724
0
ПСЖ назвал сумму, которую потребует за трансфер Забарного в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» продолжает интересоваться украинским центральным защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ильей Забарным, сообщает издание DaveOCKOP.

По информации источника, чемпион Франции не против продать 23-летнего футболиста, но будет требовать за трансфер сумму, близкую к той, которую сами парижане потратили на подписание игрока – 63 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 40 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: DaveOCKOP
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