Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-хавбек сборной объяснил, когда Украина заиграет в футбол Мальдеры
Товарищеские матчи
03 июня 2026, 22:18 |
413
0

Экс-хавбек сборной объяснил, когда Украина заиграет в футбол Мальдеры

Стоит запастись терпением

03 июня 2026, 22:18 |
413
0
Экс-хавбек сборной объяснил, когда Украина заиграет в футбол Мальдеры
Олег Шелаев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от очередного контрольного матча украинских футболистов с датчанами, который состоится в Оденсе 7 июня:

– Этот матч будет важен, прежде всего, для тренерского штаба. Ведь нужно посмотреть на всех игроков, вызванных на сбор. Поэтому результат уйдет на второй план. Главному тренеру украинцев Андреа Мальдери главное – убедиться, насколько он сможет рассчитывать на тех исполнителей, которые пока только претендуют на роль основных.

– Когда можно ожидать каких-то новых тактических нововведений от нового наставника – Андреа Мальдери?

– Еще нужно запастись терпением. Как правило, после 5–6 матчей уже становятся заметны изменения в тактической схеме. Пока же идет процесс притирки тренера с подопечными, общий язык не всегда удается найти быстро.

– Но ведь после контрольного матча с датчанами следующие противостояния уже будут официальными – в зачет Лиги наций.

– Не стоит драматизировать ситуацию. В украинской сборной достаточно опытных исполнителей, и я думаю, что постепенно совместными усилиями удастся выйти на тот уровень, которого требует Мальдер. Хотя, повторяю, это довольно длительный процесс.

– И все же, возвращаясь к победному спаррингу с поляками во Вроцлаве, вы бы что-то выделили в действиях украинцев?

– В полузащите была формация с расположением игроков квадратом, что способствовало плотному контролю мяча на конкретных участках поля. Также обратил внимание на то, что наши защитники часто использовали короткие пасы и удавалось минимизировать потери мяча. Как будет с датчанами 7 июня, предсказать сложно, ведь ожидается серьезная ротация в составе и нужно время для наработки игровых связей.

Ранее вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как забил в ворота сборной Польши.

По теме:
Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей
Товарищеские матчи. Дания не сумела обыграть участника ЧМ-2026 из Африки
«Он сделал все». Скандальный депутат отреагировал на увольнение Реброва
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу инсайд Олег Шелаев Мнение эксперта сборная Дании по футболу Дания - Украина
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03 июня 2026, 18:19 13
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026

Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую, Костюк сыграет с Андреевой

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 27
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03.06.2026, 10:22
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Киберспорт | 03.06.2026, 21:24
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 12
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
03.06.2026, 07:02 6
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 14
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
03.06.2026, 04:32 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем