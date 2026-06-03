Экс-хавбек сборной объяснил, когда Украина заиграет в футбол Мальдеры

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от очередного контрольного матча украинских футболистов с датчанами, который состоится в Оденсе 7 июня:

– Этот матч будет важен, прежде всего, для тренерского штаба. Ведь нужно посмотреть на всех игроков, вызванных на сбор. Поэтому результат уйдет на второй план. Главному тренеру украинцев Андреа Мальдери главное – убедиться, насколько он сможет рассчитывать на тех исполнителей, которые пока только претендуют на роль основных.

– Когда можно ожидать каких-то новых тактических нововведений от нового наставника – Андреа Мальдери?

– Еще нужно запастись терпением. Как правило, после 5–6 матчей уже становятся заметны изменения в тактической схеме. Пока же идет процесс притирки тренера с подопечными, общий язык не всегда удается найти быстро.

– Но ведь после контрольного матча с датчанами следующие противостояния уже будут официальными – в зачет Лиги наций.

– Не стоит драматизировать ситуацию. В украинской сборной достаточно опытных исполнителей, и я думаю, что постепенно совместными усилиями удастся выйти на тот уровень, которого требует Мальдер. Хотя, повторяю, это довольно длительный процесс.

– И все же, возвращаясь к победному спаррингу с поляками во Вроцлаве, вы бы что-то выделили в действиях украинцев?

– В полузащите была формация с расположением игроков квадратом, что способствовало плотному контролю мяча на конкретных участках поля. Также обратил внимание на то, что наши защитники часто использовали короткие пасы и удавалось минимизировать потери мяча. Как будет с датчанами 7 июня, предсказать сложно, ведь ожидается серьезная ротация в составе и нужно время для наработки игровых связей.

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