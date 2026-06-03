Хет-трик Кожанова, дубль Тлумака: в Прикарпатье открыли новый стадион
В Яремче состоялся футбольный праздник
Благодаря усилиям мэра города Яремче в Ивано-Франковской области Андрея Миронюка и группы местных меценатов состоялось знаковое событие — открытие обновленного стадиона «Карпаты» с искусственным газоном, что позволит использовать его круглый год.
По имеющейся информации, программу футбольного праздника завершал товарищеский матч ветеранов львовских «Карпат» и яремчанских одноклубников.
Сильнее оказались гости – 7:2, среди которых хет-трик оформил экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов, «дубль» в активе известного в прошлом вратаря Андрея Тлумака, который на этот раз играл в нападении и еще отличился тремя результативными передачами.
А генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол передал юным местным футболистам сто комплектов спортивной формы и другой необходимый инвентарь. Также львовяне проявили заинтересованность в организации в Яремче – популярном курортном центре – всеукраинского турнира для детских команд, проведении учебно-тренировочных сборов воспитанников клубной академии.
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