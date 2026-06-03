Футбольный тренер забрал ТЦК и СП. Состоялся митинг

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о том, что в Хмельницкой области детский футбольный тренер был задержан сотрудниками ТЦК и СП.

«В Хмельницком состоялся митинг детей возле ТЦК. Они требовали отпустить 56-летнего футбольного тренера, который в футбольной школе «Мрия» тренирует около 200 детей и ухаживает за 88-летней прикованной к постели матерью, из-за чего и имеет отсрочку.

Так не должно быть. Дети должны играть в футбол, смотреть мультики и учиться, а не ходить на протесты под ТЦК, чтобы иметь возможность это делать», – отметил Гончаренко.