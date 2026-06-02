Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Антошин встал на защиту Родины
В последнее время в украинском футболе всё чаще возникают ситуации, когда игроки клубов низших лиг попадают под мобилизацию из-за отсутствия бронирования.
По информации источника, очередной подобный случай произошел в Ужгороде. 28-летний футболист Дмитрий Антошин, возвращаясь домой, попал к представителям ТЦК и был мобилизован.
Ранее аналогичные ситуации коснулись игроков «Колоса-2», в частности Максима Козакова, а также футболиста «Левого Берега» и Богдана Чуева.
Проблема особенно остро стоит для клубов низших дивизионов, поскольку возможность бронирования игроков есть далеко не у всех команд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в составе киевского клуба
Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию