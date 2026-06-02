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Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 23:22 | Обновлено 03 июня 2026, 00:25
3172
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Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию

Антошин встал на защиту Родины

02 июня 2026, 23:22 | Обновлено 03 июня 2026, 00:25
3172
2 Comments
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
ПФЛ. Дмитрий Антошин

В последнее время в украинском футболе всё чаще возникают ситуации, когда игроки клубов низших лиг попадают под мобилизацию из-за отсутствия бронирования.

По информации источника, очередной подобный случай произошел в Ужгороде. 28-летний футболист Дмитрий Антошин, возвращаясь домой, попал к представителям ТЦК и был мобилизован.

Ранее аналогичные ситуации коснулись игроков «Колоса-2», в частности Максима Козакова, а также футболиста «Левого Берега» и Богдана Чуева.

Проблема особенно остро стоит для клубов низших дивизионов, поскольку возможность бронирования игроков есть далеко не у всех команд.

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Ужгород Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу мобилизация российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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Комментарии 2
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ну і.......................що?
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+5
Бо у нас тільки вибрані є критичними... Про рівність і справедливість в цій країні ніхто не чув
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+1
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