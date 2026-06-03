Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
Украина. Первая лига
03 июня 2026, 21:01 |
903
1

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист

Ожидается, что вратарь продолжит карьеру в Заре

03 июня 2026, 21:01 |
903
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист
ФК Металлист
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе украинского вратаря Владислава Рыбака.

«Футбольный клуб «Металлист» выражает искреннюю благодарность голкиперу Владиславу Рыбаку за выступления в составе нашей команды. ФК «Металлист» искренне желает Владиславу успехов, покорения новых спортивных вершин и всего наилучшего в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении клуба.

Вратарь присоединился к «желто-синим» в январе 2022 года. С лета 2023 года Владислав был стабильным игроком стартового состава команды, а с сезона 2024/25 – ее капитаном. За это время он провел 77 матчей, записав в свой актив 21 «сухой» поединок.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Владислав Рыбак продолжит карьеру в луганской «Заре».

По теме:
Зубков сделал первое заявление после перехода в АЕК
Четвертьфиналист Кубка Украины продолжит карьеру за границей
Сразу пять футболистов покинули клуб Первой лиги
Владислав Рыбак Металлист Харьков трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03 июня 2026, 07:05 26
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины

«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина

Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 03 июня 2026, 10:59 11
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию

Антошин встал на защиту Родины

Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2026, 16:45
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Киберспорт | 03.06.2026, 21:24
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 03.06.2026, 04:32
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Спасибо за верную службу в системе Металлист. Мы таких преданных бойцов не забываем. Удачи Владик в дальнейшей карьере!
Ответить
0
Популярные новости
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем