ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Рыбак покинул Металлист

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе украинского вратаря Владислава Рыбака.

«Футбольный клуб «Металлист» выражает искреннюю благодарность голкиперу Владиславу Рыбаку за выступления в составе нашей команды. ФК «Металлист» искренне желает Владиславу успехов, покорения новых спортивных вершин и всего наилучшего в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении клуба.

Вратарь присоединился к «желто-синим» в январе 2022 года. С лета 2023 года Владислав был стабильным игроком стартового состава команды, а с сезона 2024/25 – ее капитаном. За это время он провел 77 матчей, записав в свой актив 21 «сухой» поединок.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Владислав Рыбак продолжит карьеру в луганской «Заре».