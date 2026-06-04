ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26

3 июня первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела позорное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Соболенко в трех сетах проиграла Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6, хотя вела 5:3 во второй партии, после чего отдала 10 геймов подряд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Шнайдер в полуфинале поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6

Видеообзор матча