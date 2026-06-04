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  4. ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 03:35 |
98
0

ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26

Видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос между первой ракеткой и Дианой Шнайдер

04 июня 2026, 03:35 |
98
0
ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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3 июня первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела позорное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Соболенко в трех сетах проиграла Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6, хотя вела 5:3 во второй партии, после чего отдала 10 геймов подряд.

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Шнайдер в полуфинале поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6

Видеообзор матча

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Арина Соболенко Диана Шнайдер теннисные видеообзоры видео Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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