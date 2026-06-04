Ролан Гаррос04 июня 2026, 03:35 |
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ВИДЕО. Как это было: 10 проигранных геймов подряд и вылет Соболенко с РГ-26
Видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос между первой ракеткой и Дианой Шнайдер
04 июня 2026, 03:35 |
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3 июня первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела позорное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.
Соболенко в трех сетах проиграла Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6, хотя вела 5:3 во второй партии, после чего отдала 10 геймов подряд.
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Шнайдер в полуфинале поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской.
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Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6
Видеообзор матча
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