Франция – Кот-д’Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

4 июня в Нанте состоится товарищеский матч между национальными сборными Франции и Кот-д’Ивуара. Эта игра станет последней контрольной перед стартом на чемпионате мира-2026 для африканцев и предпоследней – для европейцев. Французы 8 июня также на своем поле еще сыграют с Северной Ирландией.

Последний фактор, а также то, что к составу «трехцветных» совсем недавно присоединились футболисты «Пари Сен-Жермен», говорит в пользу версии о существенной ротации состава со стороны главного тренера французов Дидье Дешама. Крайне сомнительно, чтобы опытный наставник неизменно бросал в бой на спарринг с ивуарийцами того же Усмана Дембеле, Варрена Заира-Эмери и Дезире Дуэ. Куда логичнее было бы дать им отдохнуть после победы в Лиге чемпионов в составе ПСЖ, а на их позициях дать сыграть кому-то другому. И здесь, нужно признавать, кадровый выбор у Дешама феноменален.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Кого бы не поставил тренерский штаб сборной Франции на эту игру, европейцы все равно будут очевидными фаворитами. Однако не стоит забывать о статусе поединка. В товарищеских играх результат зачастую отходит на второй план, а куда важнее для наставников – наиграть определенные игровые связки или увидеть в деле конкретных исполнителей. Поэтому потенциальные эксперименты со стороны французов могут несколько снизить уровень их фаворитизма.

Кот-д’Ивуару больше не предстоит проводить матчи до старта на ЧМ-2026, а потому именно игра с явным фаворитом является для африканцев последним стресс-тестом на готовность к турниру. И здесь не стоит исключать тот фактор, что ивуарийцы как раз попробуют сыграть на результат. Но не потому, что он им очень нужен, а для того, чтобы понять, насколько работает или не работает их тактика в матчах против команд-грандов. На групповой стадии ЧМ-2026 Кот-д’Ивуару, напомним, предстоит сыграть с Германией, Эквадором и Кюрасао. И как минимум с первыми двумя оппонентами африканцам будет очень непросто.

Также интересно будет посмотреть на скорость Амада Диалло и Симона Адингра в матче с одной из лучших сборных мирового футбола. Если этот фактор сработает и принесет ивуарийцам успех, то и как минимум против Германии тренерскому штабу африканской команды можно будет попытаться сыграть в нечто подобное.

В этом календарном году ивуарийцы уже провели два спарринга. И, что любопытно, добыли в них две «сухие» победы – 4:0 над Южной Кореей и 1:0 над Шотландией. Франция также в марте выиграла оба товарищеских поединка, которые проводила – 2:1 у Бразилии и 3:1 у Колумбии.

Поэтому с высокой долей вероятности в очной дуэли Франции и Кот-д’Ивуара можно допускать, что обе команды забьют. Для товарищеского матча, где вопрос результата все-таки не главенствующий, это видится отличной ставкой.