Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Кот-д’Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
Чемпионат мира
03 июня 2026, 19:11 | Обновлено 03 июня 2026, 19:27
120
0

Франция – Кот-д’Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

Эксперт – про последние подготовки перед чемпионатом мира

03 июня 2026, 19:11 | Обновлено 03 июня 2026, 19:27
120
0
Франция – Кот-д’Ивуар. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 июня в Нанте состоится товарищеский матч между национальными сборными Франции и Кот-д’Ивуара. Эта игра станет последней контрольной перед стартом на чемпионате мира-2026 для африканцев и предпоследней – для европейцев. Французы 8 июня также на своем поле еще сыграют с Северной Ирландией.

Последний фактор, а также то, что к составу «трехцветных» совсем недавно присоединились футболисты «Пари Сен-Жермен», говорит в пользу версии о существенной ротации состава со стороны главного тренера французов Дидье Дешама. Крайне сомнительно, чтобы опытный наставник неизменно бросал в бой на спарринг с ивуарийцами того же Усмана Дембеле, Варрена Заира-Эмери и Дезире Дуэ. Куда логичнее было бы дать им отдохнуть после победы в Лиге чемпионов в составе ПСЖ, а на их позициях дать сыграть кому-то другому. И здесь, нужно признавать, кадровый выбор у Дешама феноменален.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Кого бы не поставил тренерский штаб сборной Франции на эту игру, европейцы все равно будут очевидными фаворитами. Однако не стоит забывать о статусе поединка. В товарищеских играх результат зачастую отходит на второй план, а куда важнее для наставников – наиграть определенные игровые связки или увидеть в деле конкретных исполнителей. Поэтому потенциальные эксперименты со стороны французов могут несколько снизить уровень их фаворитизма.

Кот-д’Ивуару больше не предстоит проводить матчи до старта на ЧМ-2026, а потому именно игра с явным фаворитом является для африканцев последним стресс-тестом на готовность к турниру. И здесь не стоит исключать тот фактор, что ивуарийцы как раз попробуют сыграть на результат. Но не потому, что он им очень нужен, а для того, чтобы понять, насколько работает или не работает их тактика в матчах против команд-грандов. На групповой стадии ЧМ-2026 Кот-д’Ивуару, напомним, предстоит сыграть с Германией, Эквадором и Кюрасао. И как минимум с первыми двумя оппонентами африканцам будет очень непросто.

Также интересно будет посмотреть на скорость Амада Диалло и Симона Адингра в матче с одной из лучших сборных мирового футбола. Если этот фактор сработает и принесет ивуарийцам успех, то и как минимум против Германии тренерскому штабу африканской команды можно будет попытаться сыграть в нечто подобное.

В этом календарном году ивуарийцы уже провели два спарринга. И, что любопытно, добыли в них две «сухие» победы – 4:0 над Южной Кореей и 1:0 над Шотландией. Франция также в марте выиграла оба товарищеских поединка, которые проводила – 2:1 у Бразилии и 3:1 у Колумбии.

Поэтому с высокой долей вероятности в очной дуэли Франции и Кот-д’Ивуара можно допускать, что обе команды забьют. Для товарищеского матча, где вопрос результата все-таки не главенствующий, это видится отличной ставкой.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
ПСЖ - Арсенал. Прогноз Виктора Вацко на финал Лиги чемпионов
Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз Виктора Вацко на финал ЛК
прогнозы Виктора Вацко
Виктор Вацко
Виктор Вацко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03 июня 2026, 08:12 5
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026

Элина выбыла из турнира, уступив Костюк

Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Футбол | 03 июня 2026, 18:15 0
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему

Мареска имеет контракт с Челси еще на 3,5 года

Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03.06.2026, 07:25
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Футбол | 03.06.2026, 11:45
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03.06.2026, 10:22
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
03.06.2026, 07:02 6
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 9
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 102
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем