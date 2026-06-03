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  4. Ярмоленко обратился к Шевченко после матча с Польшей. Рекорд под угрозой?
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 20:22 |
563
0

Ярмоленко обратился к Шевченко после матча с Польшей. Рекорд под угрозой?

Футболист киевского «Динамо» может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Украины

03 июня 2026, 20:22 |
563
0
Ярмоленко обратился к Шевченко после матча с Польшей. Рекорд под угрозой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко
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Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как забил в ворота команды Польши (2:0) и обратился к президенту УАФ Андрею Шевченко:

– Как вы попали с этой позиции сборной Польши три дня назад? Это было тяжело?

– Наверное, трудно было не попасть с этой позиции, потому что Виктор Цыганков отдал хороший пас и нужно было забивать. Два метра было до ворот, потому надо отмечаться.

Думаю, если бы я не забил, наверное, меня болельщики не поняли бы.

– Вы забили 47 мячей за национальную сборную. Останавливаетесь или двигаетесь дальше? Вообще есть такая цель? Только ли это вас мотивирует дальше двигаться?

– Есть куда расти, правда, Андрей Николаевич? (обратился к Шевченко – прим).

Я считаю, что самое главное – давать пользу команде. Быть полезным как тренеру, так и ребятам. Важно, чтобы был результат и болельщики были довольны нашей игрой, – признался футболист.

Ярмоленко на один гол отстает от Шевченко в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Украины. Вингер может побить рекорд в товарищеском матче против Дании (7 июня).

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сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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