Букмекер направил клубам АПЛ официальные обращения
Entain вновь призывает отказаться от нелегальных операторов
Компания Entain вновь выступила против сотрудничества клубов АПЛ с нелицензированными букмекерскими компаниями. Главный юрисконсульт оператора Саймон Зингер направил письма шести клубам, чьи футболки рекламируют нелегальных спонсоров.
В Entain заявили, что подобные компании не должны ассоциироваться с английским футболом, и призвали клубы отказаться от таких партнерств. По словам Зингера, речь идет не только о рекламе среди болельщиков, но и о финансировании незаконной деятельности.
Ранее Entain уже обращалась к Независимому футбольному регулятору Великобритании и руководству Премьер-лиги с требованием ужесточить контроль над спонсорством со стороны нелицензированных операторов.
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