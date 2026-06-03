Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекер направил клубам АПЛ официальные обращения
Англия
03 июня 2026, 18:09 |
108
0

Букмекер направил клубам АПЛ официальные обращения

Entain вновь призывает отказаться от нелегальных операторов

03 июня 2026, 18:09 |
108
0
Букмекер направил клубам АПЛ официальные обращения
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Компания Entain вновь выступила против сотрудничества клубов АПЛ с нелицензированными букмекерскими компаниями. Главный юрисконсульт оператора Саймон Зингер направил письма шести клубам, чьи футболки рекламируют нелегальных спонсоров.

В Entain заявили, что подобные компании не должны ассоциироваться с английским футболом, и призвали клубы отказаться от таких партнерств. По словам Зингера, речь идет не только о рекламе среди болельщиков, но и о финансировании незаконной деятельности.

Ранее Entain уже обращалась к Независимому футбольному регулятору Великобритании и руководству Премьер-лиги с требованием ужесточить контроль над спонсорством со стороны нелицензированных операторов.

Манчестер Юнайтед подписал крупное спонсорское соглашение с букмекером

По теме:
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Моуриньо просит Реал купить игрока, которого ранее выжил из клуба
Украинский регулятор азартных игр подвел итоги первого года работы
азарт ставки Английская Премьер-лига букмекеры
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03 июня 2026, 11:05 4
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина

В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03 июня 2026, 10:22 35
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Футбол | 03.06.2026, 04:32
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»
Футбол | 03.06.2026, 18:07
Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»
Шовковский рассказал, почему не доверял Пономаренко: «Проблема есть»
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Футбол | 03.06.2026, 11:45
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем