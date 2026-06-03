Букмекер направил клубам АПЛ официальные обращения

Компания Entain вновь выступила против сотрудничества клубов АПЛ с нелицензированными букмекерскими компаниями. Главный юрисконсульт оператора Саймон Зингер направил письма шести клубам, чьи футболки рекламируют нелегальных спонсоров.

В Entain заявили, что подобные компании не должны ассоциироваться с английским футболом, и призвали клубы отказаться от таких партнерств. По словам Зингера, речь идет не только о рекламе среди болельщиков, но и о финансировании незаконной деятельности.

Ранее Entain уже обращалась к Независимому футбольному регулятору Великобритании и руководству Премьер-лиги с требованием ужесточить контроль над спонсорством со стороны нелицензированных операторов.

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