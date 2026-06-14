Йожеф Сабо огорчил болельщиков Полесья

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал трех лучших тренеров УПЛ по итогам сезона.

– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?

– Отметил бы опять-таки Виталия Пономарева, который пока идет вверх. Ведь он и в «Рухе» создал боеспособный коллектив, а сейчас ЛНЗ, на который, уверен, никто не ставил, привел к серебряным медалям. Были победы над «Шахтером», «Динамо», «Полесьем». Дай Бог, чтобы это было не на один день.

Арда Туран? Ну разве что из-за того, что команда стала чемпионом. Мне не очень нравится его работа. У «горняков» в составе много бразильцев, но целостности я пока не увидел. За Русланом Ротанем нужно наблюдать. Он еще молод, но пытается что-то творить. Руслан был хорошим футболистом, но не всегда потом получается классный наставник. Опять же, время покажет. В «Полесье» то покупают футболистов, то продают, пока что мне это не совсем понятно. С таким составом, на мой взгляд, на международной арене житомирянам будет сложно.