Йожеф Сабо огорчил болельщиков Полесья
Тренер считает, что житомирскому клубу будет сложно на евроарене
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал трех лучших тренеров УПЛ по итогам сезона.
– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?
– Отметил бы опять-таки Виталия Пономарева, который пока идет вверх. Ведь он и в «Рухе» создал боеспособный коллектив, а сейчас ЛНЗ, на который, уверен, никто не ставил, привел к серебряным медалям. Были победы над «Шахтером», «Динамо», «Полесьем». Дай Бог, чтобы это было не на один день.
Арда Туран? Ну разве что из-за того, что команда стала чемпионом. Мне не очень нравится его работа. У «горняков» в составе много бразильцев, но целостности я пока не увидел. За Русланом Ротанем нужно наблюдать. Он еще молод, но пытается что-то творить. Руслан был хорошим футболистом, но не всегда потом получается классный наставник. Опять же, время покажет. В «Полесье» то покупают футболистов, то продают, пока что мне это не совсем понятно. С таким составом, на мой взгляд, на международной арене житомирянам будет сложно.
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