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  4. Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Англия
03 июня 2026, 18:35 | Обновлено 03 июня 2026, 19:03
945
0

Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему

Мареска имеет контракт с Челси еще на 3,5 года

03 июня 2026, 18:35 | Обновлено 03 июня 2026, 19:03
945
0
Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
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По информации Sky Sports, Манчестер Сити после ухода наставника Жузепа Гвардиолы уже договорился о всех условиях с тренером Энцо Мареской.

Однако клубу осталось уладить вопрос с Челси. По итогам минувшего сезона Мареска покинул Синих, но у него остался контракт с лондонским клубом на 3,5 года.

И пока Сити не может объявить о назначении Марески, так как не договорился с Челси об условиях компенсации.

Манчестерский клуб надеется решить вопрос до конца недели, чтобы поскорее объявить о подписании итальянского специалиста.

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Энцо Мареска Манчестер Сити Челси Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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