Ман Сити готов объявить о новом тренере. Нужно решить одну проблему

По информации Sky Sports, Манчестер Сити после ухода наставника Жузепа Гвардиолы уже договорился о всех условиях с тренером Энцо Мареской.

Однако клубу осталось уладить вопрос с Челси. По итогам минувшего сезона Мареска покинул Синих, но у него остался контракт с лондонским клубом на 3,5 года.

И пока Сити не может объявить о назначении Марески, так как не договорился с Челси об условиях компенсации.

Манчестерский клуб надеется решить вопрос до конца недели, чтобы поскорее объявить о подписании итальянского специалиста.