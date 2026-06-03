Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Украинец останется в клубе
Украинский полузащитник Георгий Судаков останется в «Бенфике».
По информации заместителя спортивного редактора CNN Portugal Педру Рошманинью, украинский футболист решительно настроен закрепиться в лиссабонском клубе, а преемник Жозе Моуриньо, тренер Марку Силва, рассчитывает на Судакова и видит в нем важный элемент своей команды.
«Бенфика» приобрела украинца год назад в сделке, сумма которой с учетом бонусов может превысить 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Судаков провел на клубном уровне за «орлов» 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
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