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  4. Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Португалия
03 июня 2026, 21:48 | Обновлено 03 июня 2026, 22:13
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Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова

Украинец останется в клубе

03 июня 2026, 21:48 | Обновлено 03 июня 2026, 22:13
2051
2 Comments
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Украинский полузащитник Георгий Судаков останется в «Бенфике».

По информации заместителя спортивного редактора CNN Portugal Педру Рошманинью, украинский футболист решительно настроен закрепиться в лиссабонском клубе, а преемник Жозе Моуриньо, тренер Марку Силва, рассчитывает на Судакова и видит в нем важный элемент своей команды.

«Бенфика» приобрела украинца год назад в сделке, сумма которой с учетом бонусов может превысить 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Судаков провел на клубном уровне за «орлов» 46 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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Марку Силва Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: CNN
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Комментарии 2
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Коваленко 2.0
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Фух.
Хоч Судакова спорт юа і інші наші спортивні видання нікуди вже у це трансферне вікно не будуть "продавати". 
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