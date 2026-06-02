В Украине определили игрока сборной, провалившего матч против Польши

Бывший футболист сборной Украины Андрей Богданов назвал худшего игрока сборной Украины в матче против Польши (2:0). Наибольшую критику получил Георгий Судаков, вышедший в стартовом составе.

«Он сейчас не в лучшем положении в «Бенфике». Ему нужна уверенность, он мало играет. Это такой период, который нужно просто перетерпеть и идти дальше только через труд. А что касается игры с поляками – он был вообще незаметным. Просто растворился на поле. Хочется верить, что в следующем сезоне мы сможем наблюдать за тем Судаковым, который блистал в «Шахтере», – сказал Богданов.

Судаков провел против Польши 56 минут и играл на позиции левого вингера.