Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украине определили игрока сборной, провалившего матч против Польши
Другие новости
02 июня 2026, 00:28 | Обновлено 02 июня 2026, 00:45
857
0

В Украине определили игрока сборной, провалившего матч против Польши

Богданов выделил Судакова

02 июня 2026, 00:28 | Обновлено 02 июня 2026, 00:45
857
0
В Украине определили игрока сборной, провалившего матч против Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший футболист сборной Украины Андрей Богданов назвал худшего игрока сборной Украины в матче против Польши (2:0). Наибольшую критику получил Георгий Судаков, вышедший в стартовом составе.

«Он сейчас не в лучшем положении в «Бенфике». Ему нужна уверенность, он мало играет. Это такой период, который нужно просто перетерпеть и идти дальше только через труд. А что касается игры с поляками – он был вообще незаметным. Просто растворился на поле. Хочется верить, что в следующем сезоне мы сможем наблюдать за тем Судаковым, который блистал в «Шахтере», – сказал Богданов.

Судаков провел против Польши 56 минут и играл на позиции левого вингера.

По теме:
Шахтер нацелился на вингера известного клуба
ФОТО. Забарный посвятил победу в ЛЧ семье. Его слова растрогали фанатов
ЛЕВЧЕНКО: «Не хочу что-то грязное говорить о предыдущем тренере сборной»
Георгий Судаков Бенфика сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Украина - Польша
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Хвича унизил россиянина. Поступок Кварацхелии восхитил украинцев
Футбол | 01 июня 2026, 19:16 12
ВИДЕО. Хвича унизил россиянина. Поступок Кварацхелии восхитил украинцев
ВИДЕО. Хвича унизил россиянина. Поступок Кварацхелии восхитил украинцев

Футболист ПСЖ коротко ответил журналисту после финала Лиги чемпионов

18 голов за сезон. Заря нацелилась на полузащитника
Футбол | 01 июня 2026, 23:38 0
18 голов за сезон. Заря нацелилась на полузащитника
18 голов за сезон. Заря нацелилась на полузащитника

Карьеру в луганском клубе может продолжить Даниил Волков из «Куликов-Белки»

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем