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Испания
03 июня 2026, 16:51 | Обновлено 03 июня 2026, 16:52
736
0

Жирона рискует потерять известного футболиста из-за катастрофы в Ла Лиге

Полузащитник Аксель Витсель может покинуть каталонский клуб из-за финансовых проблем

03 июня 2026, 16:51 | Обновлено 03 июня 2026, 16:52
736
0
Жирона рискует потерять известного футболиста из-за катастрофы в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель
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Известный бельгийский полузащитник Аксель Витсель может покинуть «Жирону» после вылета команды в Сегунду. Об этом сообщил журналист Мигель Коста.

Опытный 37-летний футболист подписал контракт на один год с опцией пролонгации еще на один сезон. Каталонский клуб планировал продлить соглашение с бельгийцем, но теперь вынужден пересмотреть свои планы.

Из-за понижения команды в Сегунду «Жирона» не может удовлетворить финансовые запросы футболистов, контракты которых будут пересмотрены, а зарплата снижена в два раза.

Несмотря на желание самого Витселя, который доволен своим положением, все упирается в финансы. С высокой вероятностью полузащитник будет вынужден уйти свободным агентом.

В нынешнем сезоне Аксель провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Аксель Витсель свободный агент
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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