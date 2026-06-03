Жирона рискует потерять известного футболиста из-за катастрофы в Ла Лиге

Известный бельгийский полузащитник Аксель Витсель может покинуть «Жирону» после вылета команды в Сегунду. Об этом сообщил журналист Мигель Коста.

Опытный 37-летний футболист подписал контракт на один год с опцией пролонгации еще на один сезон. Каталонский клуб планировал продлить соглашение с бельгийцем, но теперь вынужден пересмотреть свои планы.

Из-за понижения команды в Сегунду «Жирона» не может удовлетворить финансовые запросы футболистов, контракты которых будут пересмотрены, а зарплата снижена в два раза.

Несмотря на желание самого Витселя, который доволен своим положением, все упирается в финансы. С высокой вероятностью полузащитник будет вынужден уйти свободным агентом.

В нынешнем сезоне Аксель провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.