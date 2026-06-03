Жирона рискует потерять известного футболиста из-за катастрофы в Ла Лиге
Полузащитник Аксель Витсель может покинуть каталонский клуб из-за финансовых проблем
Известный бельгийский полузащитник Аксель Витсель может покинуть «Жирону» после вылета команды в Сегунду. Об этом сообщил журналист Мигель Коста.
Опытный 37-летний футболист подписал контракт на один год с опцией пролонгации еще на один сезон. Каталонский клуб планировал продлить соглашение с бельгийцем, но теперь вынужден пересмотреть свои планы.
Из-за понижения команды в Сегунду «Жирона» не может удовлетворить финансовые запросы футболистов, контракты которых будут пересмотрены, а зарплата снижена в два раза.
Несмотря на желание самого Витселя, который доволен своим положением, все упирается в финансы. С высокой вероятностью полузащитник будет вынужден уйти свободным агентом.
В нынешнем сезоне Аксель провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
ℹ️ AXEL WITSEL té un contracte d’1+1 i tot estava encaminat a activar l’any addicional.— Miquel Costa (@MiquelCostaB) June 1, 2026
⚠️ El belga està molt a gust a GIRONA i volia quedar-se, però el descens COMPLICA molt la renovació per motius econòmics.
🤝 @Jan_Wiedemann_ @GironaMedia pic.twitter.com/y5KiGnstW3
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