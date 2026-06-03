ИНФАНТИНО: «Его успехи, вклад и влияние на нашу игру являются выдающимися»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от встречи с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, которая состоялась в Будапеште во время финала Лиги чемпионов.

«Было приятно пообщаться с Флорентино Пересом в Будапеште по случаю финала Лиги чемпионов.

Его успехи, вклад и влияние на нашу игру являются выдающимися. Спасибо за все, что вы сделали для футбола, за то, что помогли «Реалу» продолжать сиять на мировой арене, и я уверен, что под вашим руководством клуб ждет еще более светлое будущее.

ФИФА имеет долгую историю с мадридским «Реалом», который, как представитель Испании, фактически был одним из семи основателей ФИФА более 122 лет назад. 36-кратный чемпион Испании и самый титулованный клуб в истории европейских клубных соревнований также участвовал в первом розыгрыше клубного чемпионата мира ФИФА в прошлом году и продолжает объединять болельщиков по всему миру».