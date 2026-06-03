Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой волевой командой УПЛ-2025/26 стало Динамо
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:24 |
196
0

Самой волевой командой УПЛ-2025/26 стало Динамо

Бело-синие выиграли 6 матчей, в которых уступали соперникам по ходу встречи

03 июня 2026, 15:24 |
196
0
Самой волевой командой УПЛ-2025/26 стало Динамо
ФК Динамо

После 5-летнего перерыва звание самой волевой команды чемпионата в рекордный 10-й раз в истории досталось «Динамо». Бело-синие, уступая соперникам по ходу встречи, выиграли 6 матчей, повторив рекорд УПЛ, принадлежащий самим динамовцам (1996/97), «Шахтеру» (1998/99) и «Кривбассу» (1999/00). Киевляне сумели отыграть фору в один мяч на своем поле в поединках с «Полесьем» (4:1), «Оболонью» (2:1), «Зарей» (3:1) и «Кудровкой» (3:2), а также в гостях – с тем же «Полесьем» (2:1). А выездная победа бело-синих над «Кривбассом» (6:5) с отыгрышем трех голов стала повторением рекорда чемпионатов Украины. Трижды проявил характер в минувшем сезоне «Кривбасс», дважды - «Заря».

Всего в УПЛ-2025/26 было зафиксировано 17 волевых побед. 8 одержали хозяева, 9 – гости. Ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча «Александрии», «Карпатам», «Оболони», «Полесью», «Полтаве», «Руху» и «Эпицентру». Лидером по числу «безвольных» поражений оказался «Эпицентр», который, ведя в счете, уступил в итоге соперникам в трех встречах. В то же время шесть клубов -– «Александрия», «Верес», «Колос», ЛНЗ, «Металлист 1925» и «Шахтер» – ни разу не проиграли, имея преимущество по ходу игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2025/26 нанес соперникам Шахтер
В Динамо лаконично обратились к Сергею Реброву
цифры и факты Украинская Премьер-лига Динамо Киев Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 7
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03 июня 2026, 10:22 32
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03.06.2026, 06:44
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Теннис | 03.06.2026, 14:09
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Футбол | 03.06.2026, 15:05
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 102
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 11
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем