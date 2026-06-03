Самой волевой командой УПЛ-2025/26 стало Динамо

После 5-летнего перерыва звание самой волевой команды чемпионата в рекордный 10-й раз в истории досталось «Динамо». Бело-синие, уступая соперникам по ходу встречи, выиграли 6 матчей, повторив рекорд УПЛ, принадлежащий самим динамовцам (1996/97), «Шахтеру» (1998/99) и «Кривбассу» (1999/00). Киевляне сумели отыграть фору в один мяч на своем поле в поединках с «Полесьем» (4:1), «Оболонью» (2:1), «Зарей» (3:1) и «Кудровкой» (3:2), а также в гостях – с тем же «Полесьем» (2:1). А выездная победа бело-синих над «Кривбассом» (6:5) с отыгрышем трех голов стала повторением рекорда чемпионатов Украины. Трижды проявил характер в минувшем сезоне «Кривбасс», дважды - «Заря».

Всего в УПЛ-2025/26 было зафиксировано 17 волевых побед. 8 одержали хозяева, 9 – гости. Ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча «Александрии», «Карпатам», «Оболони», «Полесью», «Полтаве», «Руху» и «Эпицентру». Лидером по числу «безвольных» поражений оказался «Эпицентр», который, ведя в счете, уступил в итоге соперникам в трех встречах. В то же время шесть клубов -– «Александрия», «Верес», «Колос», ЛНЗ, «Металлист 1925» и «Шахтер» – ни разу не проиграли, имея преимущество по ходу игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ