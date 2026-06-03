Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2025/26 набрал Шахтер
Шесть клубов в гостях выступили лучше, чем дома
После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 14-й раз в истории добился «Шахтер». Горняки, не потерпев в гостях ни одного поражения, одержали 10 побед при 5 ничьих (3:3 с «Карпатами», 1:1 с «Металлистом 1925», 0:0 с «Полесьем», 0:0 с «Колосрм» и 2:2 с ЛНЗ), набрав 35 очков (77,8%). На 3 пункта отстал от оранжево-черных ЛНЗ и на 4 – «Полесье». Причем и «сиреневые», и «волки», как и «Шахтер» одержав по 10 побед над хозяевами, на выезде добыли соответственно на 4 и 3 очка больше, чем в родных стенах.
Помимо черкасщан и житомирян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Карпаты», «Колос», «Александрия» и «Полтава». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Кудровки», набравшей всего 6 очков (13,3%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2025/26
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1
|
Шахтер
|
15
|
10
|
5
|
0
|
34-11
|
35
|
77,8
|
2.
|
ЛНЗ
|
15
|
10
|
2
|
3
|
22-8
|
32
|
71,1
|
3
|
Полесье
|
15
|
10
|
1
|
4
|
29-11
|
31
|
68,9
|
4
|
Динамо
|
15
|
8
|
4
|
3
|
35-21
|
28
|
62,2
|
5.
|
Металлист 1925
|
15
|
6
|
7
|
2
|
19-10
|
25
|
55,6
|
6
|
Колос
|
15
|
7
|
4
|
4
|
18-14
|
25
|
55,6
|
7
|
Карпаты
|
15
|
6
|
5
|
4
|
20-13
|
23
|
51,1
|
8.
|
Заря
|
15
|
6
|
4
|
5
|
23-23
|
22
|
48,9
|
9
|
Кривбасс
|
15
|
5
|
6
|
4
|
22-24
|
21
|
46,7
|
10.
|
Эпицентр
|
15
|
4
|
4
|
7
|
16-23
|
16
|
35,6
|
11
|
Верес
|
15
|
3
|
6
|
6
|
12-19
|
15
|
33,3
|
12
|
Оболонь
|
14
|
4
|
2
|
8
|
12-23
|
14
|
33,3
|
13.
|
Рух
|
15
|
3
|
1
|
11
|
6-20
|
10
|
22,2
|
14.
|
Александрия
|
15
|
1
|
6
|
8
|
15-27
|
9
|
20,0
|
15
|
Полтава
|
15
|
1
|
4
|
10
|
11-35
|
7
|
15,6
|
16
|
Кудровка
|
15
|
1
|
3
|
11
|
11-27
|
6
|
13,3
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