Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2025/26 набрал Шахтер

После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 14-й раз в истории добился «Шахтер». Горняки, не потерпев в гостях ни одного поражения, одержали 10 побед при 5 ничьих (3:3 с «Карпатами», 1:1 с «Металлистом 1925», 0:0 с «Полесьем», 0:0 с «Колосрм» и 2:2 с ЛНЗ), набрав 35 очков (77,8%). На 3 пункта отстал от оранжево-черных ЛНЗ и на 4 – «Полесье». Причем и «сиреневые», и «волки», как и «Шахтер» одержав по 10 побед над хозяевами, на выезде добыли соответственно на 4 и 3 очка больше, чем в родных стенах.

Помимо черкасщан и житомирян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Карпаты», «Колос», «Александрия» и «Полтава». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Кудровки», набравшей всего 6 очков (13,3%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2025/26