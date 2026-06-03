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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:19 |
59
0

Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2025/26 набрал Шахтер

Шесть клубов в гостях выступили лучше, чем дома

03 июня 2026, 15:19 |
59
0
Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2025/26 набрал Шахтер
ФК Шахтер

После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 14-й раз в истории добился «Шахтер». Горняки, не потерпев в гостях ни одного поражения, одержали 10 побед при 5 ничьих (3:3 с «Карпатами», 1:1 с «Металлистом 1925», 0:0 с «Полесьем», 0:0 с «Колосрм» и 2:2 с ЛНЗ), набрав 35 очков (77,8%). На 3 пункта отстал от оранжево-черных ЛНЗ и на 4 – «Полесье». Причем и «сиреневые», и «волки», как и «Шахтер» одержав по 10 побед над хозяевами, на выезде добыли соответственно на 4 и 3 очка больше, чем в родных стенах.

Помимо черкасщан и житомирян, гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю, еще 4 клуба – «Карпаты», «Колос», «Александрия» и «Полтава». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Кудровки», набравшей всего 6 очков (13,3%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2025/26

И

В

Н

П

М

О

%

1

Шахтер

15

10

5

0

34-11

35

77,8

2.

ЛНЗ

15

10

2

3

22-8

32

71,1

3

Полесье

15

10

1

4

29-11

31

68,9

4

Динамо

15

8

4

3

35-21

28

62,2

5.

Металлист 1925

15

6

7

2

19-10

25

55,6

6

Колос

15

7

4

4

18-14

25

55,6

7

Карпаты

15

6

5

4

20-13

23

51,1

8.

Заря

15

6

4

5

23-23

22

48,9

9

Кривбасс

15

5

6

4

22-24

21

46,7

10.

Эпицентр

15

4

4

7

16-23

16

35,6

11

Верес

15

3

6

6

12-19

15

33,3

12

Оболонь

14

4

2

8

12-23

14

33,3

13.

Рух

15

3

1

11

6-20

10

22,2

14.

Александрия

15

1

6

8

15-27

9

20,0

15

Полтава

15

1

4

10

11-35

7

15,6

16

Кудровка

15

1

3

11

11-27

6

13,3

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