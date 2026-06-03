Подготовка к УПЛ. Буковина объявила планы на летнее межсезонье

«Буковина» сообщила на официальном сайте, что после победы над запорожским «Металлургом» (4:0) в 30 туре Первой лиги команда ушла в межсезонный отпуск.

Отдых для подопечных Сергея Шищенко продлится до 22 июня. Именно тогда стартует подготовка команды к новому сезону 2026/27, которая будет разделена на два этапа. После прохождения комплексного медицинского осмотра начнется первый двухнедельный учебно-тренировочный сбор в Черновцах, а уже 8 июля команда отправится на Закарпатье, где «желто-черные» будут заниматься в течение двух недель на базе «Мункач» в селе Дерцен. Завершит подготовку к дебютному сезону в УПЛ «Буковина» шестидневным микроциклом в Черновцах.

В течение летнего межсезонья «Буковина» запланировала провести не менее семи контрольных матчей. Среди соперников черновчан – не только представители УПЛ («Верес» и «Эпицентр»), но и клубы из Словакии и Венгрии.

Более подробную информацию о планах команды на летние сборы, будущие контрольные матчи и кадровые новости клуб сообщит позже.

Ранее Сергей Шищенко поделился эмоциями после победы своей команды над «Металлургом».