Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался среди потенциальных трансферных целей «Ливерпуля» на летнее трансферное окно.

По информации английских СМИ, мерсисайдский клуб настроен купить Илью из-за проблем в линии защиты. Поиски нового центрбека стали одним из приоритетов «Ливерпуля» после решения Ибрагимы Конате покинуть клуб. Француз уже договорился о переходе в мадридский «Реал».

Дополнительным фактором возможного переезда украинца на «Энфилд» является назначение Ираолы, который неоднократно высоко оценивал украинца, называя его одним из самых надежных игроков. Сам Забарный также положительно отзывался о работе с испанским специалистом.

Забарный на данный момент является самым дорогим игроком сборной Украины и оценивается в 40 миллионов евро.