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  4. Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Англия
15 июня 2026, 11:09 |
4464
4

Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины

Забарный должен заменить Конате в «Ливерпуле»

15 июня 2026, 11:09 |
4464
4 Comments
Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался среди потенциальных трансферных целей «Ливерпуля» на летнее трансферное окно.

По информации английских СМИ, мерсисайдский клуб настроен купить Илью из-за проблем в линии защиты. Поиски нового центрбека стали одним из приоритетов «Ливерпуля» после решения Ибрагимы Конате покинуть клуб. Француз уже договорился о переходе в мадридский «Реал».

Дополнительным фактором возможного переезда украинца на «Энфилд» является назначение Ираолы, который неоднократно высоко оценивал украинца, называя его одним из самых надежных игроков. Сам Забарный также положительно отзывался о работе с испанским специалистом.

Забарный на данный момент является самым дорогим игроком сборной Украины и оценивается в 40 миллионов евро.

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Илья Забарный Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
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Комментарии 4
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якшо Лівер дійсно зробить пропозицію щодо купівлі Іллі,
то ПСЖ може і продасть його за 70-80 лям, а може ні.
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Почався новий літній серіал про продаж Забарного
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