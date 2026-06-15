Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Забарный должен заменить Конате в «Ливерпуле»
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный оказался среди потенциальных трансферных целей «Ливерпуля» на летнее трансферное окно.
По информации английских СМИ, мерсисайдский клуб настроен купить Илью из-за проблем в линии защиты. Поиски нового центрбека стали одним из приоритетов «Ливерпуля» после решения Ибрагимы Конате покинуть клуб. Француз уже договорился о переходе в мадридский «Реал».
Дополнительным фактором возможного переезда украинца на «Энфилд» является назначение Ираолы, который неоднократно высоко оценивал украинца, называя его одним из самых надежных игроков. Сам Забарный также положительно отзывался о работе с испанским специалистом.
Забарный на данный момент является самым дорогим игроком сборной Украины и оценивается в 40 миллионов евро.
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