«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер
Александр вспомнил момент из своей карьеры
Бывший игрок и тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о возможном переходе защитника «бело-синих» Александра Караваева в «Шахтер».
«Я вам отвечу на этот вопрос с другой стороны. В 2008 году я встретился с Ринатом Ахметовым. И он сказал, что в свое время хотел пригласить в «Шахтер» трех игроков из киевского «Динамо». Он назвал фамилии, и меня в том числе. Я сказал: «При всем моем уважении, как вы себе это представляете?»
Действительно, вы правильно говорите. Это его выбор, ему с этим жить. И это исключительно его решение».
Караваев начинал карьеру в «Шахтере», находясь в структуре клуба с 2011 по 2017 год, но в основной команде закрепиться не смог. С июля 2019 года он играет за «Динамо», с которым дважды становился чемпионом Украины, а также выиграл два Суперкубка и три Кубка Украины.
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