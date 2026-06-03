«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер

Бывший игрок и тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о возможном переходе защитника «бело-синих» Александра Караваева в «Шахтер».

«Я вам отвечу на этот вопрос с другой стороны. В 2008 году я встретился с Ринатом Ахметовым. И он сказал, что в свое время хотел пригласить в «Шахтер» трех игроков из киевского «Динамо». Он назвал фамилии, и меня в том числе. Я сказал: «При всем моем уважении, как вы себе это представляете?»

Действительно, вы правильно говорите. Это его выбор, ему с этим жить. И это исключительно его решение».