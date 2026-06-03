Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 11:35 | Обновлено 03 июня 2026, 12:24
2085
2

«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер

Александр вспомнил момент из своей карьеры

03 июня 2026, 11:35 | Обновлено 03 июня 2026, 12:24
2085
2 Comments
«Ему с этим жить»: Шовковский – о переходе Караваева в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший игрок и тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о возможном переходе защитника «бело-синих» Александра Караваева в «Шахтер».

«Я вам отвечу на этот вопрос с другой стороны. В 2008 году я встретился с Ринатом Ахметовым. И он сказал, что в свое время хотел пригласить в «Шахтер» трех игроков из киевского «Динамо». Он назвал фамилии, и меня в том числе. Я сказал: «При всем моем уважении, как вы себе это представляете?»

Действительно, вы правильно говорите. Это его выбор, ему с этим жить. И это исключительно его решение».

Караваев начинал карьеру в «Шахтере», находясь в структуре клуба с 2011 по 2017 год, но в основной команде закрепиться не смог. С июля 2019 года он играет за «Динамо», с которым дважды становился чемпионом Украины, а также выиграл два Суперкубка и три Кубка Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт со знаковым для клуба и Ла Лиги игроком
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
Александр Шовковский Александр Караваев Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Пряма червона
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик отправится играть в футбол в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 6
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03 июня 2026, 07:05 21
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины

«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 03.06.2026, 07:00
Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Футбол | 03.06.2026, 11:09
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
МАЛЬДЕРА: «Это чрезвычайный жест со стороны украинской столицы»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лобановский как то с этим справился.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 3
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 105
Теннис
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 2
Теннис
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем