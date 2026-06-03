Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 июня в 18:30 матч 1-го тура турнира в Хорватии
Сборная Украины U-18 проводит первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.
3 июня в 18:30 играют Финляндия U-18 и Украина U-18.
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Сборная Украины U-18 принимает участие в турнире, который проходит в Хорватии.
Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Дмитрия Михайленко.
Сборная Украины U-18 на турнире сыграет против команд Финляндии (3 июня в 18:30), Норвегии (6 июня в 13:00), Турции (9 июня в 13:00).
Турнир юношеских сборных U-18
Хорватия, 3–9 июня 2026
Расписание матчей
1-й тур, 03.06.2026
- 13:00. Хорватия – Норвегия
- 18:30. Финляндия – Украина
- 20:45. Хорватия – Турция
2-й тур, 06.06.2026
- 13:00. Норвегия – Украина
- 18:30. Финляндия – Турция
3-й тур, 09.06.2026
- 13:00. Турция – Украина
- 18:30. Финляндия – Норвегия
Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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