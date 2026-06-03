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Молодежные турниры
03 июня 2026, 10:23 |
109
0

Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 июня в 18:30 матч 1-го тура турнира в Хорватии

03 июня 2026, 10:23 |
109
0
Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сборная Украины U-18 проводит первый матч турнира юношеских команд в Хорватии.

3 июня в 18:30 играют Финляндия U-18 и Украина U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 принимает участие в турнире, который проходит в Хорватии.

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор под руководством Дмитрия Михайленко.

Сборная Украины U-18 на турнире сыграет против команд Финляндии (3 июня в 18:30), Норвегии (6 июня в 13:00), Турции (9 июня в 13:00).

Турнир юношеских сборных U-18

Хорватия, 3–9 июня 2026

Расписание матчей

1-й тур, 03.06.2026

  • 13:00. Хорватия – Норвегия
  • 18:30. Финляндия – Украина
  • 20:45. Хорватия – Турция

2-й тур, 06.06.2026

  • 13:00. Норвегия – Украина
  • 18:30. Финляндия – Турция

3-й тур, 09.06.2026

  • 13:00. Турция – Украина
  • 18:30. Финляндия – Норвегия

Финляндия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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