Чемпионат мира03 июня 2026, 09:13 |
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Финалисты ЛЧ отправили по 16 игроков на ЧМ. Только два клуба имеют больше
Напомним клубы с наибольшим количеством игроков, включенных в заявки сборных на чемпионат мира
03 июня 2026, 09:13 |
484
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Финалисты Лиги чемпионов 2025/26, «ПСЖ» и «Арсенал», будут представлены на чемпионате мира по 16 игроков каждый.
Только две команды делегировали на мундиаль большее количество футболистов: «Манчестер Сити» (19) и «Бавария» (18).
Напомним клубы с наибольшим количеством игроков, попавших в заявки сборных на чемпионат мира 2026 года.
Клубы с наибольшим количеством игроков, включенных в заявки сборных на чемпионат мира
- 19 – Манчестер Сити
- 18 – Бавария
- 16 – ПСЖ
- 16 – Арсенал
- 15 – Барселона
- 12 – Атлетико
- 12 – Аль-Хиляль
- 12 – Кристал Пэлас
- 12 – Манчестер Юнайтед
- 11 – Боруссия Дортмунд
- 11 – Ливерпуль
- 11 – Галатасарай
- 10 – Славия
- 10 – Милан
- 10 – ПСВ
- 10 – Реал
- 10 – Фенербахче
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