Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финалисты ЛЧ отправили по 16 игроков на ЧМ. Только два клуба имеют больше
Чемпионат мира
03 июня 2026, 09:13 |
484
0

Финалисты ЛЧ отправили по 16 игроков на ЧМ. Только два клуба имеют больше

Напомним клубы с наибольшим количеством игроков, включенных в заявки сборных на чемпионат мира

03 июня 2026, 09:13 |
484
0
Финалисты ЛЧ отправили по 16 игроков на ЧМ. Только два клуба имеют больше
Getty Images/Global Images Ukraine.

Финалисты Лиги чемпионов 2025/26, «ПСЖ» и «Арсенал», будут представлены на чемпионате мира по 16 игроков каждый.

Только две команды делегировали на мундиаль большее количество футболистов: «Манчестер Сити» (19) и «Бавария» (18).

Напомним клубы с наибольшим количеством игроков, попавших в заявки сборных на чемпионат мира 2026 года.

Клубы с наибольшим количеством игроков, включенных в заявки сборных на чемпионат мира

  • 19 – Манчестер Сити
  • 18 – Бавария
  • 16 – ПСЖ
  • 16 – Арсенал
  • 15 – Барселона
  • 12 – Атлетико
  • 12 – Аль-Хиляль
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 12 – Манчестер Юнайтед
  • 11 – Боруссия Дортмунд
  • 11 – Ливерпуль
  • 11 – Галатасарай
  • 10 – Славия
  • 10 – Милан
  • 10 – ПСВ
  • 10 – Реал
  • 10 – Фенербахче
По теме:
15 игроков из Барселоны отправятся на чемпионат мира. А сколько из Реала?
Романо: Манчестер Юнайтед подписал Эдерсона за 45 миллионов евро
Романо подтвердил. Реал выбрал замену Карвахалю и оформил трансфер
ПСЖ Арсенал Лондон Манчестер Сити Барселона Бавария Атлетико Мадрид Аль-Хиляль Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Ливерпуль Галатасарай Славия Прага Милан ПСВ Реал Мадрид Фенербахче статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Бокс | 03 июня 2026, 07:02 4
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу

Боксеру дали 30 дней на то, чтобы согласиться на бой с Кабайелом

Довбик отправится играть в футбол в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 5
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Футбол | 03.06.2026, 08:26
Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Поворознюк принял решение по Кобину после невнятного сезона Ингульца
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 7
Футбол
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 2
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем