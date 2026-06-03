Финалисты ЛЧ отправили по 16 игроков на ЧМ. Только два клуба имеют больше

Финалисты Лиги чемпионов 2025/26, «ПСЖ» и «Арсенал», будут представлены на чемпионате мира по 16 игроков каждый.

Только две команды делегировали на мундиаль большее количество футболистов: «Манчестер Сити» (19) и «Бавария» (18).

Напомним клубы с наибольшим количеством игроков, попавших в заявки сборных на чемпионат мира 2026 года.

Клубы с наибольшим количеством игроков, включенных в заявки сборных на чемпионат мира