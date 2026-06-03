15 игроков из Барселоны отправятся на чемпионат мира. А сколько из Реала?

«Барселона» будет представлена наибольшим количеством футболистов на чемпионате мира 2026 года среди всех команд Ла Лиги.

В заявки различных сборных вошли сразу 15 игроков каталонцев: Рафинья (Бразилия), Френки де Йонг (Нидерланды), Хамза Абделькарим (Египет), Хоан Гарсия (Испания), Пау Кубарси (Испания), Эрик Гарсия (Испания), Педри (Испания), Гави (Испания), Дани Ольмо (Испания), Ферран Торрес (Испания), Ламин Ямаль (Испания), Жюль Кунде (Франция), Жоау Канселу (Португалия), Маркус Решфорд (Англия), Рональд Араухо (Уругвай).

Второй по численности командой Ла Лиги на чемпионате мира станет «Атлетико» (12): Марк Пубиль (Испания), Маркос Льоренте (Испания), Алекс Баена (Испания), Александр Серлот (Норвегия), Хуан Муссо (Аргентина), Нахуэль Молина (Аргентина), Хулиан Альварес (Аргентина), Нико Гонсалес (Аргентина), Тиаго Альмада (Аргентина), Джулиано Симеоне (Аргентина), Обед Варгас (Мексика), Хосе Мария Хименес (Уругвай).

Мадридский «Реал» на этот раз делегировал на чемпионат мира всего 10 футболистов: Браим Диас (Марокко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Арда Гюлер (Турция), Антонио Рюдигер (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия), Орельен Чуамени (Франция), Килиан Мбаппе (Франция), Давид Алаба (Австрия), Джуд Беллингем (Англия), Федерико Вальверде (Уругвай).

Количество игроков каждой команды Ла Лиги сезона 2025/26 на чемпионате мира 2026 года