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Украина. Первая лига
03 июня 2026, 08:49 |
1317
0

Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности

Максим Гарус рассказал, к каким крайностям прибегали футболисты полтавского клуба

03 июня 2026, 08:49 |
1317
0
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
ФК Ворскла

Генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал, к каким крайностям прибегали футболисты полтавского клуба из-за плачевной финансовой ситуации.

«Сейчас ребятам тяжело, ведь у них ноль мотивации. Их много раз обманывали, обещали им золотые горы, а по факту – смешали с дерьмом. Доходило до абсурда: команда отказывается ехать на матч, их уговаривают и обещают тройную премию и потом ее не дают.

Пока мы здесь не выровняли ситуацию – некоторые из игроков даже таксировали, потому что основную часть зарплат не платили с февраля. При этом состав формировали для выхода в УПЛ, а не борьбы за выживание.

Но у меня нет глобальных претензий к футболистам. Нельзя от них что-то требовать, когда с ними так обошлись. Ребята доведены до отчаяния. Они играют на уколах, и где-то понимают, что, возможно, скоро придется искать новую работу. Очень тяжело в таких условиях отдаваться», – сказал Гарус.

Ранее «Ворскла» получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27.

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Максим Гарус Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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