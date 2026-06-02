Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Международные товарищеские матчи
Дания
07.06.2026 19:30 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
02 июня 2026, 23:45 |
97
0

Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июня в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июня 2026, 23:45 |
97
0
Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В воскресенье, 7 июня, в 19:30 состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды сыграют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок станет вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.

Недавно сборная Украины в товарищеском матче обыграла Польшу со счетом 2:0.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дания – Украина
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч Дания – Украина
Яремчук сделал эмоциональное заявление после победы над Польшей
РОМАНЧУК: «Я долго мечтал об этом моменте, никогда не забуду этот день»
сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02 июня 2026, 07:10 3
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица

Сборная Канады 28 раз завоевывала золото чемпионатов мира по хоккею

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02 июня 2026, 06:44 32
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею

Турнир стартует 14 мая

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02.06.2026, 20:15
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Футбол | 02.06.2026, 22:31
Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02.06.2026, 08:16
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 103
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 18
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем