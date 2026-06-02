В воскресенье, 7 июня, в 19:30 состоится товарищеский матч между сборными Дании и Украины.

Команды сыграют на стадионе EWII Park в городе Оденсе. Этот поединок станет вторым для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

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Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.

Недавно сборная Украины в товарищеском матче обыграла Польшу со счетом 2:0.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Дания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция