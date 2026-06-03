Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
«Нейтральная» теннисистка не обращает внимания на своих соперников
«Нейтральная» теннисистка Мирра Андреева (WTA 8) поделилась своими ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» 2026 против украинки Марты Костюк (WTA 15):
«Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть против мяча, который летит ко мне. Обычно для меня не имеет значения, с кем я играю, поэтому я стараюсь сосредоточиться на игре и на игровом плане».
Марта Костюк станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос. Месяц назад Марта уже обыгрывала Мирру Андрееву и в целом в двух поединках против «нейтралки» имеет 2 победы без единого проигранного сета.
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