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  4. Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 00:19 | Обновлено 03 июня 2026, 00:42
609
0

Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос

«Нейтральная» теннисистка не обращает внимания на своих соперников

03 июня 2026, 00:19 | Обновлено 03 июня 2026, 00:42
609
0
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

«Нейтральная» теннисистка Мирра Андреева (WTA 8) поделилась своими ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» 2026 против украинки Марты Костюк (WTA 15):

«Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть против мяча, который летит ко мне. Обычно для меня не имеет значения, с кем я играю, поэтому я стараюсь сосредоточиться на игре и на игровом плане».

Марта Костюк станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос. Месяц назад Марта уже обыгрывала Мирру Андрееву и в целом в двух поединках против «нейтралки» имеет 2 победы без единого проигранного сета.

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Мирра Андреева Марта Костюк Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: Associated Press
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