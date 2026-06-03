Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос

«Нейтральная» теннисистка Мирра Андреева (WTA 8) поделилась своими ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» 2026 против украинки Марты Костюк (WTA 15):

«Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть против мяча, который летит ко мне. Обычно для меня не имеет значения, с кем я играю, поэтому я стараюсь сосредоточиться на игре и на игровом плане».

Марта Костюк станет первой украинкой, которая сыграет в полуфинале Ролан Гаррос. Месяц назад Марта уже обыгрывала Мирру Андрееву и в целом в двух поединках против «нейтралки» имеет 2 победы без единого проигранного сета.