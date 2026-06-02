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Англия
02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 23:15
177
0

19 игроков! Ман Сити установил рекорд АПЛ по количеству футболистов на ЧМ

Напомним, какое количество игроков делегировал на мундиаль каждый клуб Премьер-лиги сезона 2026/27

02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 23:15
177
0
19 игроков! Ман Сити установил рекорд АПЛ по количеству футболистов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити будет представлен на чемпионате мира 19-ю игроками!

Ни один другой клуб АПЛ не будет иметь такого количества футболистов.

Игроки Манчестер Сити на чемпионате мира 2026 года

  • Райан Аит-Нури (Алжир)
  • Жереми Доку (Бельгия)
  • Йошко Гвардиол (Хорватия)
  • Матео Ковачич(Хорватия)
  • Омар Мармуш(Египет)
  • Джеймс Треффорд (Англия)
  • Марк Гехи (Англия)
  • Нико О'Райлли (Англия)
  • Джон Стоунз (Англия)
  • Райан Шерки (Франция)
  • Антуан Семеньо (Гана)
  • Натан Аке (Нидерланды)
  • Тиджани Рендерс (Нидерланды)
  • Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • Матеус Нунес (Португалия)
  • Рубен Диаш (Португалия)
  • Бернарду Силва (Португалия)
  • Родри (Испания)
  • Абдукодир Хусанов (Узбекистан)

После Манчестер Сити в данном рейтинге следуют Арсенал (16 футболистов), Манчестер Юнайтед (13) и Кристал Пэлас (12).

Команды АПЛ сезона 2026/27 с самым большим количеством игроков, которые поедут на чемпионат мира

  • 19 – Манчестер Сити
  • 16 – Арсенал
  • 13 – Манчестер Юнайтед
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 11 – Челси
  • 11 – Ливерпуль
  • 11 – Сандерленд
  • 10 – Астон Вилла
  • 9 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Брайтон
  • 7 – Фулхэм
  • 7 – Ньюкасл Юнайтед
  • 6 – Борнмут
  • 6 – Ноттингем Форест
  • 4 – Брентфорд
  • 4 – Эвертон
  • 4 – Лидс Юнайтед
  • 3 – Халл Сити
  • 2 – Ковентри Сити
  • 2 – Ипсвич Таун
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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