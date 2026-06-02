Англия02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 23:15
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19 игроков! Ман Сити установил рекорд АПЛ по количеству футболистов на ЧМ
Напомним, какое количество игроков делегировал на мундиаль каждый клуб Премьер-лиги сезона 2026/27
02 июня 2026, 22:56 | Обновлено 02 июня 2026, 23:15
177
0
Манчестер Сити будет представлен на чемпионате мира 19-ю игроками!
Ни один другой клуб АПЛ не будет иметь такого количества футболистов.
Игроки Манчестер Сити на чемпионате мира 2026 года
- Райан Аит-Нури (Алжир)
- Жереми Доку (Бельгия)
- Йошко Гвардиол (Хорватия)
- Матео Ковачич(Хорватия)
- Омар Мармуш(Египет)
- Джеймс Треффорд (Англия)
- Марк Гехи (Англия)
- Нико О'Райлли (Англия)
- Джон Стоунз (Англия)
- Райан Шерки (Франция)
- Антуан Семеньо (Гана)
- Натан Аке (Нидерланды)
- Тиджани Рендерс (Нидерланды)
- Эрлинг Холанд (Норвегия)
- Матеус Нунес (Португалия)
- Рубен Диаш (Португалия)
- Бернарду Силва (Португалия)
- Родри (Испания)
- Абдукодир Хусанов (Узбекистан)
После Манчестер Сити в данном рейтинге следуют Арсенал (16 футболистов), Манчестер Юнайтед (13) и Кристал Пэлас (12).
Команды АПЛ сезона 2026/27 с самым большим количеством игроков, которые поедут на чемпионат мира
- 19 – Манчестер Сити
- 16 – Арсенал
- 13 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Кристал Пэлас
- 11 – Челси
- 11 – Ливерпуль
- 11 – Сандерленд
- 10 – Астон Вилла
- 9 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Брайтон
- 7 – Фулхэм
- 7 – Ньюкасл Юнайтед
- 6 – Борнмут
- 6 – Ноттингем Форест
- 4 – Брентфорд
- 4 – Эвертон
- 4 – Лидс Юнайтед
- 3 – Халл Сити
- 2 – Ковентри Сити
- 2 – Ипсвич Таун
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