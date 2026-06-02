19 игроков! Ман Сити установил рекорд АПЛ по количеству футболистов на ЧМ

Манчестер Сити будет представлен на чемпионате мира 19-ю игроками!

Ни один другой клуб АПЛ не будет иметь такого количества футболистов.

Игроки Манчестер Сити на чемпионате мира 2026 года

Райан Аит-Нури (Алжир)

Жереми Доку (Бельгия)

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Матео Ковачич(Хорватия)

Омар Мармуш(Египет)

Джеймс Треффорд (Англия)

Марк Гехи (Англия)

Нико О'Райлли (Англия)

Джон Стоунз (Англия)

Райан Шерки (Франция)

Антуан Семеньо (Гана)

Натан Аке (Нидерланды)

Тиджани Рендерс (Нидерланды)

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Матеус Нунес (Португалия)

Рубен Диаш (Португалия)

Бернарду Силва (Португалия)

Родри (Испания)

Абдукодир Хусанов (Узбекистан)

После Манчестер Сити в данном рейтинге следуют Арсенал (16 футболистов), Манчестер Юнайтед (13) и Кристал Пэлас (12).

Команды АПЛ сезона 2026/27 с самым большим количеством игроков, которые поедут на чемпионат мира