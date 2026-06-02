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02 июня 2026, 22:22 |
519
0

Экс-бомбардир Колоса и Львова перешел в Кауно Жальгирис

Литовский клуб подписал бразильца Ренана Оливейру

02 июня 2026, 22:22 |
519
0
Экс-бомбардир Колоса и Львова перешел в Кауно Жальгирис
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренан Оливейра

29-летний центрфорвард боснийского «Сараево» Ренан Оливейра перешел в «Кауно Жальгирис».

По информации официального сайта литовского клуба, Ренан Оливейра достался «Кауно Жальгирису» свободным агентом и подписал контракт со сроком действия до конца 2027 года.

В Украине Ренан Оливейра хорошо известен по выступлениям в УПЛ за «Львов» и «Колос». За львовян бразилец отыграл 43 официальных матча и забил 11 мячей, а за ковалевцев провел только 11 поединков, в которых отличился 1 голом.

В январе 2023 года «Колос» продал Ренана Оливейру в «Сараево» за 170 тысяч евро.

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Ренан Оливейра Кауно Жальгирис трансферы Колос Ковалевка Львов чемпионат Литвы по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Кауно Жальгирис
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