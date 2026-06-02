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  4. Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
Турция
02 июня 2026, 22:46 |
1960
0

Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта

Роберт продолжит карьеру в Фенербахче

02 июня 2026, 22:46 |
1960
0
Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

37-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски договорился об условиях контракта с турецким «Фенербахче».

Как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, кандидат в президенты стамбульского клуба Хакан Сафи достиг принципиальной договоренности с польским игроком о его будущем в составе «канареек». Левандовски согласился подписать контракт по схеме «2+1» с годовой зарплатой 15 млн евро и дополнительными бонусами за индивидуальные достижения.

Ранее Роберт не смог договориться о новом контракте с «Барселоной», он покинет каталонский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне поляк отличился 19 голами и 4 ассистами в 46 матчах в составе «блаугранас» во всех турнирах.

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Роберт Левандовски Фенербахче чемпионат Турции по футболу трансферы
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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