Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта

37-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски договорился об условиях контракта с турецким «Фенербахче».

Как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, кандидат в президенты стамбульского клуба Хакан Сафи достиг принципиальной договоренности с польским игроком о его будущем в составе «канареек». Левандовски согласился подписать контракт по схеме «2+1» с годовой зарплатой 15 млн евро и дополнительными бонусами за индивидуальные достижения.

Ранее Роберт не смог договориться о новом контракте с «Барселоной», он покинет каталонский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне поляк отличился 19 голами и 4 ассистами в 46 матчах в составе «блаугранас» во всех турнирах.

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