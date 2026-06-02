Левандовски определился с новым клубом. Поляк согласовал условия контракта
Роберт продолжит карьеру в Фенербахче
37-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски договорился об условиях контракта с турецким «Фенербахче».
Как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, кандидат в президенты стамбульского клуба Хакан Сафи достиг принципиальной договоренности с польским игроком о его будущем в составе «канареек». Левандовски согласился подписать контракт по схеме «2+1» с годовой зарплатой 15 млн евро и дополнительными бонусами за индивидуальные достижения.
Ранее Роберт не смог договориться о новом контракте с «Барселоной», он покинет каталонский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне поляк отличился 19 голами и 4 ассистами в 46 матчах в составе «блаугранас» во всех турнирах.
🚨 Robert Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif eden Hakan Safi, senelik 15 milyon euro ve başarı bonuslarıyla birlikte Lewandowski ile anlaşmaya yakın! https://t.co/L55104GORv— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 2, 2026
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