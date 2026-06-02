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02 июня 2026, 22:11 | Обновлено 02 июня 2026, 22:49
247
0

Лукаку вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

Бельгиец забил 90-й гол за команду

02 июня 2026, 22:11 | Обновлено 02 июня 2026, 22:49
247
0
Лукаку вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

33-летний нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории национальных команд.

Бельгиец отличился голом в товарищеском матче с Хорватией (2:0). Этот мяч стал для Лукаку 90-м в футболке «красных дьяволов». Больше на международном уровне забивали только индиец Сунил Четри (95), иранец Али Даеи (108), аргентинец Лионель Месси (116) и португалец Криштиану Роналду (143).

Лукаку дебютировал в составе сборной Бельгии в 2010 году. С тех пор форвард сыграл 125 матчей. На групповом этапе ЧМ-2026 бельгийцы сыграют против Египта, Ирана и Новой Зеландии.

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу рекорд
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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