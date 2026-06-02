Лукаку вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

33-летний нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории национальных команд.

Бельгиец отличился голом в товарищеском матче с Хорватией (2:0). Этот мяч стал для Лукаку 90-м в футболке «красных дьяволов». Больше на международном уровне забивали только индиец Сунил Четри (95), иранец Али Даеи (108), аргентинец Лионель Месси (116) и португалец Криштиану Роналду (143).

Лукаку дебютировал в составе сборной Бельгии в 2010 году. С тех пор форвард сыграл 125 матчей. На групповом этапе ЧМ-2026 бельгийцы сыграют против Египта, Ирана и Новой Зеландии.