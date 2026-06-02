Неймар не лидер. Кто пропустил наибольшее количество матчей из-за травм?

Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар по данным Transfermarkt находится на четвертом месте среди действующих игроков по количеству пропущенных матчей за карьеру из-за травм.

Согласно статистическому порталу, бразилец суммарно за свою карьеру пропустил 239 матчей из-за различных травм и повреждений.

Лишь три действующих игрока пропустили больше матчей за Неймара: Берн Энгельс (331), Маркос Рохо (268) и Риота Ошима (258).

Бельгийский защитник Антверпена Энгельс, как видим, является единственным из 300+ пропущенных матчей из-за травм.

В топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки как Люк Шоу, Радамель Фалькао, Стеван Йоветич, Аркадиуш Милик.

Действующие футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей за карьеру из-за травм