Неймар не лидер. Кто пропустил наибольшее количество матчей из-за травм?

Текущий «рекордсмен» – бельгийский защитник Антверпена

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар по данным Transfermarkt находится на четвертом месте среди действующих игроков по количеству пропущенных матчей за карьеру из-за травм.

Согласно статистическому порталу, бразилец суммарно за свою карьеру пропустил 239 матчей из-за различных травм и повреждений.

Лишь три действующих игрока пропустили больше матчей за Неймара: Берн Энгельс (331), Маркос Рохо (268) и Риота Ошима (258).

Бельгийский защитник Антверпена Энгельс, как видим, является единственным из 300+ пропущенных матчей из-за травм.

В топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки как Люк Шоу, Радамель Фалькао, Стеван Йоветич, Аркадиуш Милик.

Действующие футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей за карьеру из-за травм

  • 331 – Бьорн Энгельс (Бельгия)
  • 268 – Маркос Рохо (Аргентина)
  • 258 – Риота Ошима (Япония)
  • 239 – Неймар (Бразилия)
  • 238 – Люк Шоу (Англия)
  • 229 – Радамель Фалькао (Колумбия)
  • 223 – Мартин Эллингсен (Норвегия)
  • 219 – Стеван Йоветич (Черногория)
  • 209 – Рио Миячи (Япония)
  • 207 – Аркадиуш Милик (Польша)
