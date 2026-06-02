Неймар не лидер. Кто пропустил наибольшее количество матчей из-за травм?
Текущий «рекордсмен» – бельгийский защитник Антверпена
Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар по данным Transfermarkt находится на четвертом месте среди действующих игроков по количеству пропущенных матчей за карьеру из-за травм.
Согласно статистическому порталу, бразилец суммарно за свою карьеру пропустил 239 матчей из-за различных травм и повреждений.
Лишь три действующих игрока пропустили больше матчей за Неймара: Берн Энгельс (331), Маркос Рохо (268) и Риота Ошима (258).
Бельгийский защитник Антверпена Энгельс, как видим, является единственным из 300+ пропущенных матчей из-за травм.
В топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки как Люк Шоу, Радамель Фалькао, Стеван Йоветич, Аркадиуш Милик.
Действующие футболисты с наибольшим количеством пропущенных матчей за карьеру из-за травм
- 331 – Бьорн Энгельс (Бельгия)
- 268 – Маркос Рохо (Аргентина)
- 258 – Риота Ошима (Япония)
- 239 – Неймар (Бразилия)
- 238 – Люк Шоу (Англия)
- 229 – Радамель Фалькао (Колумбия)
- 223 – Мартин Эллингсен (Норвегия)
- 219 – Стеван Йоветич (Черногория)
- 209 – Рио Миячи (Япония)
- 207 – Аркадиуш Милик (Польша)
