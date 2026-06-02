Официальное предложение. Клубы Италии решили украсть украинца в Шахтера

Бывший полузащитник юношеской сборной Украины Иван Железко может сменить клуб уже в ближайшее время.

Как сообщил польский журналист Мацей Сломинский, гданьская «Лехия» получила предложения по трансферу 25-летнего украинца от двух представителей Серии А – «Торино» и «Болоньи».

Ранее сообщалось, что украинского футболиста настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».

В текущем сезоне Желизко провел 33 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет около 3 миллионов евро. Футболист является воспитанником «Карпат» (Львов).