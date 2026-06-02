Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»
Ролан Гаррос
02 июня 2026, 20:53 | Обновлено 02 июня 2026, 20:56
2254
0

КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»

Пресс-конференция Марты после победы над Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос

02 июня 2026, 20:53 | Обновлено 02 июня 2026, 20:56
2254
0
КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конфернцию после победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026:

– Марта, поздравляю. Ваша серия продолжается: 17 побед подряд и первый в карьере полуфинал турнира Grand Slam. Что для вас значат эти достижения?

– Конечно, это прекрасное чувство. Но, как я говорю каждый день, я не думаю о победной серии. В этом ничего не изменилось. Я очень рада быть в полуфинале и с нетерпением жду следующего матча.

– Поздравляю, Марта. На корте вы сказали, что во втором или третьем сете посмотрели на Сандру, и она была очень недовольна вами. Насколько, по-вашему, это показывает ваш рост – что вы смогли воспринять этот сигнал, изменить план и пойти вперед? Возможно, несколько месяцев или лет назад ваша реакция была бы совсем другой.

– Я не думаю, что она действительно была зла. Скорее, она была очень вовлечена в момент и показала мне, что я должна делать. Я должна была пробить по мячу, но не сделала этого. Я попыталась его немного поднять и ошиблась. Это было в начале третьего сета: я вела 2:1, шел первый розыгрыш гейма, и тогда я поняла, что мне нужно делать. Я проиграла тот гейм, но знала, что двигаюсь в правильном направлении. После этого я была очень уверена в том, что мне нужно делать, и это помогло.

Сандра нечасто бывает такой, но это был очень четкий сигнал. Я к нему прислушалась. У нее были хорошие намерения. Я не думаю, что она была зла именно на меня – она просто была очень эмоционально включена в момент.

– С тех пор как четыре года назад началось незаконное вторжение в вашу страну, у Украины было не так много спортивных успехов, если не считать Александра Усика. Если вы сможете выиграть турнир в эти выходные, что это будет значить для вашей страны и для украинцев?

– Прежде всего, я не согласна с тем, что у Украины были плохие спортивные результаты. У нас было самое большое представительство на Олимпиаде с момента обретения независимости, и это уже о многом говорит. У нас также были медали. Сейчас у нас есть отличные прыгуньи в высоту. Усик, очевидно, легенда. И теннисисты сейчас тоже на подъеме, особенно девушки.

Я очень рада, что украинские спортсмены продолжают бороться и пытаются пройти через эту ситуацию, становясь сильнее. Конечно, каждый справляется с этим по-своему. Но спустя четыре года видно, насколько они стойкие.

Большинство украинских спортсменов возвращаются в Украину, чтобы тренироваться. У них нет такой привилегии, как у меня или у других теннисистов, – постоянно путешествовать и находиться вне опасности. Они тренируются в этой ситуации, они живут в ней. Для меня выступать на таком уровне, живя в таких условиях, – это нечто особенное. Я очень горжусь всеми украинскими спортсменами и очень рада представлять Украину, особенно в сегодняшнем матче.

Я не думаю так далеко вперед. С учетом всего, что происходит, для меня уже быть здесь – настоящее благословение. Победа не является для меня самым важным. Я здесь, чтобы представлять Украину и получать удовольствие.

– Марта, вы упомянули тяжелую ночь обстрелов. Вы не спали и знали, что происходит, или легли спать и узнали плохие новости уже утром?

– Обычно у меня отключены все новостные уведомления. Я могу видеть какие-то сообщения, но уведомления я отключила уже давно. Я ничего не могу с этим сделать, кроме как следить за происходящим. Я видела, что атака началась еще вечером, но ночью я никогда не читаю новости. Это ничего не изменит, а я просто не смогу поспать.

Если я не могу жить без новостей и постоянно должна за ними следить, тогда мне, наверное, стоит вернуться в Украину и жить там. Но сейчас я здесь, я в безопасности, я здесь, чтобы выполнять свою работу. Поэтому я стараюсь разделять эти вещи. Когда я проснулась, я увидела, что это было во всех новостях. Я написала семье, спросила, все ли с ними в порядке. И это, по сути, все, что я могу сделать.

Самое большое, что я могу сделать сейчас, – сидеть здесь и говорить об этом, чтобы больше людей узнали, что происходит, и чтобы они не привыкали к этой ужасной реальности.

– Следующей вашей соперницей будет россиянка. Вы можете отложить это в сторону, когда выходите на корт, или сам факт, что вы играете против российской теннисистки, делает матч другим?

– Если бы я не умела это разделять, я бы не смогла дважды обыграть Мирру в этом году. Сейчас я точно стала гораздо лучше с этим справляться. Обычно мне не важно, кто находится по другую сторону сетки. Я выхожу на корт, чтобы играть в теннис и делать свою работу. На матч в четверг это никак не повлияет.

– Продолжая эту тему: после победы над Олейниковой Шнайдер сказала, что играет не против соперницы, а против мяча, потому что мяч всегда одинаковый. Андреева, говоря о матче против украинской теннисистки, тоже сказала, что старается играть против мяча, который летит на нее, и что неважно, кто соперница. Вас раздражает слышать такие ответы? Кажется, что они пытаются избежать разговора о ситуации.

– Меня это уже не раздражает. Они все взрослые люди. Они понимают, что говорят, и знают, что происходит. У них есть телефоны, Instagram, новости. Они явно в курсе происходящего. Если они хотят избегать разговоров об этом, им с этим жить, не мне. Что я могу сказать? Они выбирают стратегию, которая им подходит, и все. Я мало что могу с этим сделать.

Конечно, мне бы хотелось видеть более четкую позицию по поводу происходящего. Особенно когда твоя страна убивает других людей. Я не знаю, как можно спокойно спать ночью, зная, что это происходит, и при этом ничего не говорить. Больше мне, наверное, нечего добавить.

– Это уже второй ваш матч после вечера с ударами по Украине. Первый был в первом круге. Вы думаете об этом во время игры? Возникают ли в голове образы того, что произошло ночью? Или на время матча вам удается полностью отключиться?

– Это зависит от ночи. Зависит от того, в безопасности ли моя семья, от того, задело ли меня что-то, прочитала ли я какие-то новости, которые были для меня особенно тяжелыми. Именно поэтому я стараюсь избегать новостей перед матчами. После матча я читаю все, но до игры стараюсь этого не делать. Перед первым кругом было очень тяжело. Я не знала, смогу ли вообще не думать об этом. Сегодня было нормально, потому что мои друзья и семья, все, кому мы писали, сказали, что с ними все в порядке. На тот момент это было единственное, что имело для меня значение. Поэтому я вышла на корт и просто играла в теннис.

– Марта, поздравляю, особенно учитывая все, что происходит. Казалось, что вы довольно быстро взяли матч под контроль. Чем сегодня в своей игре вы гордитесь больше всего?

– Прежде всего тем, что мне удалось найти свою игру в третьем сете и фактически забрать матч. На таких стадиях нельзя просто как-то пройти дальше. Ты должна выиграть матч сама. Никто тебе его не отдаст. Именно этим я больше всего горжусь.

– Сегодня вы отлично сыграли. Хотелось бы спросить: в период войны и всего происходящего теннис, конечно, не может быть самым важным в Украине. Но какая сейчас ситуация с электричеством и телевидением? Могут ли люди смотреть матчи? Доступно ли телевидение в разных городах? И не жаль ли вам, что матч между вами и Элиной Свитолиной мог бы стать огромным событием для вашей страны, если бы не война? Конечно, война гораздо важнее теннисного матча, но все равно это могло быть фантастическое событие. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, сколько людей в Украине могли смотреть этот матч?

– Я не знаю статистики, но сейчас, думаю, больших проблем с электричеством нет. Раньше это было серьезной проблемой, особенно зимой. Иногда у моих родителей не было электричества по два-три дня, как и у многих других людей. Это было ужасно, особенно учитывая, что на улице было минус 20. Для многих это была очень большая проблема.

Сейчас ситуация лучше, потому что с электричеством нет таких проблем. По новостям, по сообщениям и поздравлениям, которые я получала, я видела, что матч смотрело много людей. Думаю, это был важный матч для Украины. Конечно, я бы хотела, чтобы такой матч был в финале. Но есть то, что есть. Я уверена, что даже при проблемах с электричеством у людей остается интернет. После четырех лет войны люди уже подготовлены: они знают, что перед ночью нужно зарядить телефоны и компьютеры, потому что никогда не знаешь, что будет утром. В Украине много преданных болельщиков, и я очень рада разделить с ними такие моменты. Они смотрят несмотря ни на что.

– Насколько большое влияние оказала Сандра Заневская на ваши последние успехи и вашу нынешнюю форму? Как бы вы описали ее роль?

– Думаю, ее влияние огромное. Мы работаем вместе не один и даже не два сезона – гораздо дольше. Сейчас у нас, очевидно, намного больше успехов, и она заслуживает всего этого. Она действительно вложила душу в работу со мной и очень сильно изменила меня как человека. Думаю, мы обе изменились и выросли вместе в этих рабочих отношениях. Я точно не была бы здесь без нее.

– Еще вопрос о Сандре. Можете напомнить, когда вы начали с ней работать и почему выбрали именно ее?

– Мой предыдущий менеджер организовала нашу встречу, чтобы мы могли поговорить и попробовать поработать вместе. Она знала нас обеих и считала, что это может быть хорошей идеей. Мы встретились и провели пробную неделю в Монако перед поездкой в Вашингтон в 2023 году. На тот момент у меня не было тренера: я прекратила работу со всеми тренерами и фактически осталась без команды. И тогда Сандра появилась в моей жизни.

Причина, по которой я захотела продолжить с ней работать после пробной недели, была в том, что на той тренировочной неделе я плакала на каждой тренировке. А она не сказала об этом ни слова. Все тренеры, с которыми я работала раньше, после второй тренировки уже срывались бы. Они бы не давали мне ничего делать, говорили бы, что я должна измениться, что так ничего не получится.

А Сандра оставалась собранной и спокойной, пока у меня в голове происходила настоящая буря. Она позволила мне быть собой. Мне было очень комфортно. Возможно, впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему комфортно с тренером – не только как теннисистка, а именно как человек. Думаю, именно поэтому мы продолжили работать.

К тому же наша первая совместная поездка была самой сумасшедшей в нашей жизни. Я выиграла, кажется, всего два или три матча за два месяца. Но я сказала: «Нет, мы продолжим. Я знаю, что это сработает, потому что мы хорошо подходим друг другу». И вот мы здесь.

– Марта, поздравляю с вашей формой и с тем, как сильно вы говорите об этой ужасной войне. Можете ли вы понять, почему некоторые российские игроки не хотят публично говорить то, что действительно чувствуют, потому что боятся последствий у себя на родине?

– Я знаю людей, которые уехали из россии сразу после начала войны. Они продали бизнес, оставили все позади, потому что не согласны с тем, что их страна делает с другими людьми. Для них это был способ протеста. Они уезжают, начинают новую жизнь в другой стране или публично осуждают происходящее. Есть много публичных людей в россии, которые так поступили. Очевидно, сейчас у них нет возможности вернуться. Может быть, когда-нибудь в будущем – я не знаю.

Если ты не согласен, есть способ не жить там. Ты просто не согласен с этим – и все. В нашем случае мы путешествуем весь год. Если действительно подумать, если ты с этим не согласен, есть много способов этого избежать, в том числе не жить в россии. У нас есть отличный пример Дарьи Касаткиной. Я знаю, что когда она публично высказалась, к ее родителям приходили домой и пытались их запугать. Но это не остановило ее от смены гражданства и переезда.

Я не думаю, что она вообще жила в россии, как и большинство игроков. Большинство российских теннисистов не живут в россии. Если ты действительно не веришь в то, что происходит, тебя ничто не останавливает. Но, очевидно, они так не думают. И спустя четыре года, думаю, они уже очень ясно показали, на чьей они стороне. Так что это их бремя, с которым им жить. Не мне.

ВИДЕО. Пресс-конференция Марты Костюк

По теме:
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
СВИТОЛИНА: «Буду смотреть и болеть за Марту. Надеюсь, она выиграет трофей»
ФОТО. Дерби в 1/4 финала РГ-2026. Как это было: Костюк одолела Свитолину
Марта Костюк Элина Свитолина пресс-конференция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02 июня 2026, 14:45 23
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02 июня 2026, 08:57 11
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Динамо усилилось украинским голкипером
Футбол | 02.06.2026, 15:17
Динамо усилилось украинским голкипером
Динамо усилилось украинским голкипером
Зверев обыграл испанца и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 18:25
Зверев обыграл испанца и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Зверев обыграл испанца и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 99
Теннис
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 18
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем