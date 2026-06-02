КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конфернцию после победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026:

– Марта, поздравляю. Ваша серия продолжается: 17 побед подряд и первый в карьере полуфинал турнира Grand Slam. Что для вас значат эти достижения?

– Конечно, это прекрасное чувство. Но, как я говорю каждый день, я не думаю о победной серии. В этом ничего не изменилось. Я очень рада быть в полуфинале и с нетерпением жду следующего матча.

– Поздравляю, Марта. На корте вы сказали, что во втором или третьем сете посмотрели на Сандру, и она была очень недовольна вами. Насколько, по-вашему, это показывает ваш рост – что вы смогли воспринять этот сигнал, изменить план и пойти вперед? Возможно, несколько месяцев или лет назад ваша реакция была бы совсем другой.

– Я не думаю, что она действительно была зла. Скорее, она была очень вовлечена в момент и показала мне, что я должна делать. Я должна была пробить по мячу, но не сделала этого. Я попыталась его немного поднять и ошиблась. Это было в начале третьего сета: я вела 2:1, шел первый розыгрыш гейма, и тогда я поняла, что мне нужно делать. Я проиграла тот гейм, но знала, что двигаюсь в правильном направлении. После этого я была очень уверена в том, что мне нужно делать, и это помогло.

Сандра нечасто бывает такой, но это был очень четкий сигнал. Я к нему прислушалась. У нее были хорошие намерения. Я не думаю, что она была зла именно на меня – она просто была очень эмоционально включена в момент.

– С тех пор как четыре года назад началось незаконное вторжение в вашу страну, у Украины было не так много спортивных успехов, если не считать Александра Усика. Если вы сможете выиграть турнир в эти выходные, что это будет значить для вашей страны и для украинцев?

– Прежде всего, я не согласна с тем, что у Украины были плохие спортивные результаты. У нас было самое большое представительство на Олимпиаде с момента обретения независимости, и это уже о многом говорит. У нас также были медали. Сейчас у нас есть отличные прыгуньи в высоту. Усик, очевидно, легенда. И теннисисты сейчас тоже на подъеме, особенно девушки.

Я очень рада, что украинские спортсмены продолжают бороться и пытаются пройти через эту ситуацию, становясь сильнее. Конечно, каждый справляется с этим по-своему. Но спустя четыре года видно, насколько они стойкие.

Большинство украинских спортсменов возвращаются в Украину, чтобы тренироваться. У них нет такой привилегии, как у меня или у других теннисистов, – постоянно путешествовать и находиться вне опасности. Они тренируются в этой ситуации, они живут в ней. Для меня выступать на таком уровне, живя в таких условиях, – это нечто особенное. Я очень горжусь всеми украинскими спортсменами и очень рада представлять Украину, особенно в сегодняшнем матче.

Я не думаю так далеко вперед. С учетом всего, что происходит, для меня уже быть здесь – настоящее благословение. Победа не является для меня самым важным. Я здесь, чтобы представлять Украину и получать удовольствие.

– Марта, вы упомянули тяжелую ночь обстрелов. Вы не спали и знали, что происходит, или легли спать и узнали плохие новости уже утром?

– Обычно у меня отключены все новостные уведомления. Я могу видеть какие-то сообщения, но уведомления я отключила уже давно. Я ничего не могу с этим сделать, кроме как следить за происходящим. Я видела, что атака началась еще вечером, но ночью я никогда не читаю новости. Это ничего не изменит, а я просто не смогу поспать.

Если я не могу жить без новостей и постоянно должна за ними следить, тогда мне, наверное, стоит вернуться в Украину и жить там. Но сейчас я здесь, я в безопасности, я здесь, чтобы выполнять свою работу. Поэтому я стараюсь разделять эти вещи. Когда я проснулась, я увидела, что это было во всех новостях. Я написала семье, спросила, все ли с ними в порядке. И это, по сути, все, что я могу сделать.

Самое большое, что я могу сделать сейчас, – сидеть здесь и говорить об этом, чтобы больше людей узнали, что происходит, и чтобы они не привыкали к этой ужасной реальности.

– Следующей вашей соперницей будет россиянка. Вы можете отложить это в сторону, когда выходите на корт, или сам факт, что вы играете против российской теннисистки, делает матч другим?

– Если бы я не умела это разделять, я бы не смогла дважды обыграть Мирру в этом году. Сейчас я точно стала гораздо лучше с этим справляться. Обычно мне не важно, кто находится по другую сторону сетки. Я выхожу на корт, чтобы играть в теннис и делать свою работу. На матч в четверг это никак не повлияет.

– Продолжая эту тему: после победы над Олейниковой Шнайдер сказала, что играет не против соперницы, а против мяча, потому что мяч всегда одинаковый. Андреева, говоря о матче против украинской теннисистки, тоже сказала, что старается играть против мяча, который летит на нее, и что неважно, кто соперница. Вас раздражает слышать такие ответы? Кажется, что они пытаются избежать разговора о ситуации.

– Меня это уже не раздражает. Они все взрослые люди. Они понимают, что говорят, и знают, что происходит. У них есть телефоны, Instagram, новости. Они явно в курсе происходящего. Если они хотят избегать разговоров об этом, им с этим жить, не мне. Что я могу сказать? Они выбирают стратегию, которая им подходит, и все. Я мало что могу с этим сделать.

Конечно, мне бы хотелось видеть более четкую позицию по поводу происходящего. Особенно когда твоя страна убивает других людей. Я не знаю, как можно спокойно спать ночью, зная, что это происходит, и при этом ничего не говорить. Больше мне, наверное, нечего добавить.

– Это уже второй ваш матч после вечера с ударами по Украине. Первый был в первом круге. Вы думаете об этом во время игры? Возникают ли в голове образы того, что произошло ночью? Или на время матча вам удается полностью отключиться?

– Это зависит от ночи. Зависит от того, в безопасности ли моя семья, от того, задело ли меня что-то, прочитала ли я какие-то новости, которые были для меня особенно тяжелыми. Именно поэтому я стараюсь избегать новостей перед матчами. После матча я читаю все, но до игры стараюсь этого не делать. Перед первым кругом было очень тяжело. Я не знала, смогу ли вообще не думать об этом. Сегодня было нормально, потому что мои друзья и семья, все, кому мы писали, сказали, что с ними все в порядке. На тот момент это было единственное, что имело для меня значение. Поэтому я вышла на корт и просто играла в теннис.

– Марта, поздравляю, особенно учитывая все, что происходит. Казалось, что вы довольно быстро взяли матч под контроль. Чем сегодня в своей игре вы гордитесь больше всего?

– Прежде всего тем, что мне удалось найти свою игру в третьем сете и фактически забрать матч. На таких стадиях нельзя просто как-то пройти дальше. Ты должна выиграть матч сама. Никто тебе его не отдаст. Именно этим я больше всего горжусь.

– Сегодня вы отлично сыграли. Хотелось бы спросить: в период войны и всего происходящего теннис, конечно, не может быть самым важным в Украине. Но какая сейчас ситуация с электричеством и телевидением? Могут ли люди смотреть матчи? Доступно ли телевидение в разных городах? И не жаль ли вам, что матч между вами и Элиной Свитолиной мог бы стать огромным событием для вашей страны, если бы не война? Конечно, война гораздо важнее теннисного матча, но все равно это могло быть фантастическое событие. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, сколько людей в Украине могли смотреть этот матч?

– Я не знаю статистики, но сейчас, думаю, больших проблем с электричеством нет. Раньше это было серьезной проблемой, особенно зимой. Иногда у моих родителей не было электричества по два-три дня, как и у многих других людей. Это было ужасно, особенно учитывая, что на улице было минус 20. Для многих это была очень большая проблема.

Сейчас ситуация лучше, потому что с электричеством нет таких проблем. По новостям, по сообщениям и поздравлениям, которые я получала, я видела, что матч смотрело много людей. Думаю, это был важный матч для Украины. Конечно, я бы хотела, чтобы такой матч был в финале. Но есть то, что есть. Я уверена, что даже при проблемах с электричеством у людей остается интернет. После четырех лет войны люди уже подготовлены: они знают, что перед ночью нужно зарядить телефоны и компьютеры, потому что никогда не знаешь, что будет утром. В Украине много преданных болельщиков, и я очень рада разделить с ними такие моменты. Они смотрят несмотря ни на что.

– Насколько большое влияние оказала Сандра Заневская на ваши последние успехи и вашу нынешнюю форму? Как бы вы описали ее роль?

– Думаю, ее влияние огромное. Мы работаем вместе не один и даже не два сезона – гораздо дольше. Сейчас у нас, очевидно, намного больше успехов, и она заслуживает всего этого. Она действительно вложила душу в работу со мной и очень сильно изменила меня как человека. Думаю, мы обе изменились и выросли вместе в этих рабочих отношениях. Я точно не была бы здесь без нее.

– Еще вопрос о Сандре. Можете напомнить, когда вы начали с ней работать и почему выбрали именно ее?

– Мой предыдущий менеджер организовала нашу встречу, чтобы мы могли поговорить и попробовать поработать вместе. Она знала нас обеих и считала, что это может быть хорошей идеей. Мы встретились и провели пробную неделю в Монако перед поездкой в Вашингтон в 2023 году. На тот момент у меня не было тренера: я прекратила работу со всеми тренерами и фактически осталась без команды. И тогда Сандра появилась в моей жизни.

Причина, по которой я захотела продолжить с ней работать после пробной недели, была в том, что на той тренировочной неделе я плакала на каждой тренировке. А она не сказала об этом ни слова. Все тренеры, с которыми я работала раньше, после второй тренировки уже срывались бы. Они бы не давали мне ничего делать, говорили бы, что я должна измениться, что так ничего не получится.

А Сандра оставалась собранной и спокойной, пока у меня в голове происходила настоящая буря. Она позволила мне быть собой. Мне было очень комфортно. Возможно, впервые в жизни я почувствовала себя по-настоящему комфортно с тренером – не только как теннисистка, а именно как человек. Думаю, именно поэтому мы продолжили работать.

К тому же наша первая совместная поездка была самой сумасшедшей в нашей жизни. Я выиграла, кажется, всего два или три матча за два месяца. Но я сказала: «Нет, мы продолжим. Я знаю, что это сработает, потому что мы хорошо подходим друг другу». И вот мы здесь.

– Марта, поздравляю с вашей формой и с тем, как сильно вы говорите об этой ужасной войне. Можете ли вы понять, почему некоторые российские игроки не хотят публично говорить то, что действительно чувствуют, потому что боятся последствий у себя на родине?

– Я знаю людей, которые уехали из россии сразу после начала войны. Они продали бизнес, оставили все позади, потому что не согласны с тем, что их страна делает с другими людьми. Для них это был способ протеста. Они уезжают, начинают новую жизнь в другой стране или публично осуждают происходящее. Есть много публичных людей в россии, которые так поступили. Очевидно, сейчас у них нет возможности вернуться. Может быть, когда-нибудь в будущем – я не знаю.

Если ты не согласен, есть способ не жить там. Ты просто не согласен с этим – и все. В нашем случае мы путешествуем весь год. Если действительно подумать, если ты с этим не согласен, есть много способов этого избежать, в том числе не жить в россии. У нас есть отличный пример Дарьи Касаткиной. Я знаю, что когда она публично высказалась, к ее родителям приходили домой и пытались их запугать. Но это не остановило ее от смены гражданства и переезда.

Я не думаю, что она вообще жила в россии, как и большинство игроков. Большинство российских теннисистов не живут в россии. Если ты действительно не веришь в то, что происходит, тебя ничто не останавливает. Но, очевидно, они так не думают. И спустя четыре года, думаю, они уже очень ясно показали, на чьей они стороне. Так что это их бремя, с которым им жить. Не мне.

