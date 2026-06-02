СВИТОЛИНА: «Буду смотреть и болеть за Марту. Надеюсь, она выиграет трофей»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после поражения от Марты Костюк в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026:

– Сегодня был непростой матч. Но если оглянуться на эту неделю на «Ролан Гаррос» и на турнир в Риме, можете ли вы гордиться собой за то, как провели грунтовый сезон?

– Да, определенно. Это были действительно отличные несколько недель. Я горжусь теми усилиями, которые приложила, и всем, что сделала за последние недели. Думаю, мне удалось выйти на хороший уровень, и я очень довольна этим.

– Тяжелое поражение сегодня. Как вы думаете, что пошло не так с вашей стороны в этом матче? Это больше связано с тем, что Марта хорошо играла, или вы чувствуете, что это был не ваш лучший день?

– Думаю, уровень был довольно высоким. Я бы не сказала, что это был плохой матч. Иногда во время игры происходят моменты, когда все немного поворачивается не в твою пользу. Для меня это случилось в третьем сете. Но нужно отдать ей должное. Она очень сильно прибавила. Думаю, на протяжении всего матча уровень был действительно очень высоким. У меня не очень хорошо получилось начать матч, но потом, как мне кажется, мы играли хорошие розыгрыши, был хороший уровень.

Возможно, ближе к третьему сету она стала играть агрессивнее. Думаю, именно в этом была разница между нами. И еще она лучше подавала при счете 3:3, 3:2. Так что да.

– Поздравляю с хорошим турниром, Элина. Кажется, игра Марты за последние несколько лет стала намного более уверенной, особенно когда она ведет в счете. Увидели ли вы это сегодня? Вы уже упомянули ее агрессию – как, на ваш взгляд, она изменилась за эти годы?

– Да, думаю, это очевидно. За последние недели она выиграла Мадрид и провела практически безупречный отрезок с большим количеством побед. Сейчас она играет на действительно очень высоком уровне. Она заслуживает все эти победы и все эти титулы. Сначала был хороший результат в начале этого отрезка, затем победа в Мадриде, и теперь эта отличная серия. Конечно, когда у тебя столько побед, это нормально, что ты получаешь много уверенности и начинаешь играть очень свободно. Так что да, то, что она делает, – это здорово.

– Элина, Марта после матча говорила об Украине и о том, что это значит для людей там. Можете поделиться своими мыслями? Очевидно, это огромный момент для украинского тенниса.

– Да, думаю, это потрясающе, если честно. У нас так много сильных игроков, и то, что мы играли здесь в четвертьфинале, – это очень важно. Надеюсь, у нас будет еще много возможностей сыграть друг против друга. И, может быть, однажды я тоже возьму реванш. Сейчас мне приятно, что есть еще одна украинская теннисистка, которая находится близко ко мне в рейтинге. Для Украины это большое вдохновение для следующего поколения. Думаю, это очень важно для спорта в Украине в целом. Это действительно потрясающе.

– У вас очень хороший сезон практически с самого его начала. Вы играете очень стабильно. Каков сейчас ваш уровень удовлетворения и гордости этим? И насколько при этом вам все еще хочется большего?

– Я немного говорила об этом еще перед началом Ролан Гаррос. Думаю, у меня осталось меньше лет впереди в карьере, чем уже позади. Сейчас я чувствую, что отдаю все на каждом турнире. Еще и с учетом того, что я теперь мама, я понимаю: мне нужно максимально использовать все возможности, которые у меня есть. Я стараюсь отдавать 100% в каждом матче. Если иногда все складывается не в мою пользу – хорошо, это нормально. Конечно, я расстраиваюсь, это человеческая реакция. Но в следующий раз я постараюсь сыграть лучше.

– Элина, сегодня был тяжелый матч. Прошлой ночью в Украине была ужасная ночь. Вы не спали, когда это происходило, или легли рано перед матчем? К сожалению, таких ужасных ночей было уже много. Но именно прошлой ночью вы спали, когда все это происходило? Вы узнали обо всех погибших и разрушениях только утром, когда проснулись? Как вы это пережили?

– Да, я легла спать довольно рано, потому что мне нужно было рано быть здесь на разминке. Поэтому узнала обо всем только утром. У меня есть несколько друзей, которые находятся там, и они рассказали мне об этом. Конечно, это очень грустно и очень тяжело. Прошлой ночью погибли люди. Очень тяжело осознавать, что мы все вынуждены жить с этой тяжестью и болью каждый день. С этими страшными моментами, когда ты не знаешь, что принесет следующий день для твоей семьи, для друзей и для Украины в целом. Массированные атаки, конечно, очень тяжелы для всех в Украине и для всех украинцев.

– Вы будете на полуфинальном матче, чтобы поддержать Марту? Будете на трибунах?

– Нет, мне нужно вернуться к дочери. Я не видела ее последние несколько месяцев, потому что хорошо играла и долго была на турнирах. Мне нужно вернуться к дочери, а потом уже готовиться к травяному сезону. Но я буду смотреть матч и обязательно буду болеть за Марту. Надеюсь, она сможет выиграть титул. Думаю, это будет огромным событием для Украины.

– Вы говорили о сложностях материнства и о времени, которое провели вдали от дочери во время возвращения в Тур. Можете рассказать подробнее, что было самым сложным в возвращении после рождения ребенка? И в этом контексте – можете ли вы понять то, что делает Серена, возвращаясь после такого долгого перерыва?

– Думаю, для меня самым сложным было вернуть правильный настрой. Когда ты тренируешься – это одно. Когда ты хорошо себя чувствуешь на тренировках – это тоже одно. Но быть готовой к матчам – это совсем другое. Это другой уровень давления, другой психологический настрой, с которым ты выходишь на матчи и играешь важные моменты под давлением. Для меня именно это было самым сложным.

Но победа в Страсбурге и то, что здесь мне удалось показать хороший уровень, действительно помогли мне снова вернуться на правильный путь. Что касается Серены, это очень уникальная ситуация. Она как Роджер: может не играть год или около того, а потом выйти и снова играть невероятно. Это просто другой уровень величия.

Я на самом деле очень рада ее возвращению. Думаю, это отличная история и очень вдохновляющий пример для всех мам по всему миру. Это здорово.

