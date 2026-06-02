Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Именно Жозе Моуриньо нас убедил. И он был прав»

Легендарный аргентинец Хавьер Дзанетти вспомнил триумф «Интера» в Лиге чемпионов 2010 года и определяющую роль Жозе Моуриньо в завоевании требла.

«Для всех нас было гордостью защищать цвета «Интера», где бы мы ни находились в мире, с таким великим лидером, как Жозе Моуриньо. Именно он убедил нас, что победить возможно. И он был прав», – заявил Хавьер Дзанетти.

«Когда я приехал, я надеялся остаться как можно дольше», – сказал он. «Но я никогда не мог представить, что тот первый матч в 1995 году станет первым из 858 игр в футболке «нерадзурри». Для меня этот клуб – семья, и он всегда ею будет, связь выходит за рамки профессиональной, она охватывает мои чувства и чувства моей семьи», – добавил Дзанетти.

Аргентинец играл в «Интере» с 1995 по 2014 год и завоевал с клубом 16 титулов.