  4. Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Именно Жозе Моуриньо нас убедил. И он был прав»
Италия
02 июня 2026, 19:11 | Обновлено 02 июня 2026, 19:53
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Именно Жозе Моуриньо нас убедил. И он был прав»

Хавьер Дзанетти считает, что Жозе Моуриньо сыграл очень важную роль в успехе команды в 2010 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинец Хавьер Дзанетти вспомнил триумф «Интера» в Лиге чемпионов 2010 года и определяющую роль Жозе Моуриньо в завоевании требла.

«Для всех нас было гордостью защищать цвета «Интера», где бы мы ни находились в мире, с таким великим лидером, как Жозе Моуриньо. Именно он убедил нас, что победить возможно. И он был прав», – заявил Хавьер Дзанетти.

«Когда я приехал, я надеялся остаться как можно дольше», – сказал он. «Но я никогда не мог представить, что тот первый матч в 1995 году станет первым из 858 игр в футболке «нерадзурри». Для меня этот клуб – семья, и он всегда ею будет, связь выходит за рамки профессиональной, она охватывает мои чувства и чувства моей семьи», – добавил Дзанетти.

Аргентинец играл в «Интере» с 1995 по 2014 год и завоевал с клубом 16 титулов.

Интер Милан Жозе Моуриньо Хавьер Дзанетти Серия A чемпионат Италии по футболу Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
