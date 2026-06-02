Жирона назвала цену на Цыганкова. Трабзонспор предлагает вдвое меньше
Испанский клуб хочет получить за украинца 15 млн евро
Стали известны новые подробности переговоров турецкого «Трабзонспора» с испанской «Жироной» по поводу вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.
Как сообщает известный инсайдер Керем Семизоглу, каталонцы требуют за игрока 15 млн евро, тогда как турки согласны платить почти вдвое меньше – от 8 млн евро. Отмечается, что главным препятствием на пути к подписанию Цыганкова является именно расхождение во финансовых аспектах. В целом клубы близки к завершению сделки.
Цыганков перешел в «Жирону» из «Динамо» зимой 2023 года за 5 млн евро. Соглашение предусматривало, что киевский клуб также получит 50% от суммы следующего трансфера игрока.
Trabzonspor’da kanat transferi için gündemdeki isimler netleşiyor.— Puskas Sports (@PuskaSports) June 2, 2026
🔹 Tsygankov için 15 milyon Euro talep ediliyor. Trabzonspor transferi 8-9 milyon Euro seviyelerine bitirmeye çalışıyor.
🔹 Davitashvili için istenen rakam 14 milyon Euro.
🔹 Ludovic Blas da bordo-mavililerin…
