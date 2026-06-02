Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой надежной в сезоне-2025/26 оказалась оборона ЛНЗ
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 16:25 | Обновлено 02 июня 2026, 16:29
99
0

Самой надежной в сезоне-2025/26 оказалась оборона ЛНЗ

В 30 матчах «сиреневые» пропустили всего 17 мячей

02 июня 2026, 16:25 | Обновлено 02 июня 2026, 16:29
99
0
Самой надежной в сезоне-2025/26 оказалась оборона ЛНЗ
ФК ЛНЗ

В сезоне-2025/26 самой надежной впервые в истории оказалась оборона ЛНЗ. В 30 матчах «сиреневые» пропустили всего 17 мячей (в среднем - 0,57 за игру), показав лучший результат в осенней части чемпионата (8 голов), на своем поле (9) и на выезде (8). Кроме того, черкасщане провели наибольшее число сухих матчей, как в общем - 20, так и дома и в гостях - по 10.

Второй результат в обороне показал «Металлист 1925», установивший личный рекорд - 19 мячей (в среднем - 0,63). Харьковчане меньше всех пропустили в весенней части сезона - 7 и на ряду с ЛНЗ в родных стенах - 9. А третье место поделили «Шахтер» и установившее клубное достижение «Полесье» - по 21 мячу (в среднем - 0,70). Меньше одного мяча за игру пропускал также «Колос» - 25 (в среднем 0,83), повторивший личный рекорд.

Только 7-е место заняло «Динамо», которое 18 раз, больше, чем кто-либо, становилось лауреатом в этой номинации. При этом киевляне установили клубный антирекорд, как по абсолюту - 36 мячей (прежний - 35 в УПЛ-2019/20), так и по среднему показателя - 1,20 (прежний - 1,18 в УПЛ-2013/14).

Самой же «дырявой» оказалась оборона аутсайдеров - «Полтавы», в чьи ворота мяч залетал 74 раза (в среднем - 2,47), и «Александрии», пропустившей 55 голов (1,90). К слову, малиново-золотые ко всему прочему установили новый антирекорд чемпионатов Украины с участием 16 клубов. Прежнее «достижение» запорожского «Торпедо» 28-летней давности полтавчане превзошли на 5 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Шищенко про усиление Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»
Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком
цифры и факты Украинская Премьер-лига Мнение эксперта ЛНЗ Черкассы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02 июня 2026, 08:16 5
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02 июня 2026, 09:18 10
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное

«Аяксу» будет сложно подписать украинца

Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Теннис | 02.06.2026, 15:20
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Цыганков останется в Испании? Топ-клуб крадет украинца у турок из-под носа
Футбол | 02.06.2026, 17:05
Цыганков останется в Испании? Топ-клуб крадет украинца у турок из-под носа
Цыганков останется в Испании? Топ-клуб крадет украинца у турок из-под носа
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Футбол | 02.06.2026, 08:57
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 16
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 1
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем