Самой надежной в сезоне-2025/26 оказалась оборона ЛНЗ

В сезоне-2025/26 самой надежной впервые в истории оказалась оборона ЛНЗ. В 30 матчах «сиреневые» пропустили всего 17 мячей (в среднем - 0,57 за игру), показав лучший результат в осенней части чемпионата (8 голов), на своем поле (9) и на выезде (8). Кроме того, черкасщане провели наибольшее число сухих матчей, как в общем - 20, так и дома и в гостях - по 10.

Второй результат в обороне показал «Металлист 1925», установивший личный рекорд - 19 мячей (в среднем - 0,63). Харьковчане меньше всех пропустили в весенней части сезона - 7 и на ряду с ЛНЗ в родных стенах - 9. А третье место поделили «Шахтер» и установившее клубное достижение «Полесье» - по 21 мячу (в среднем - 0,70). Меньше одного мяча за игру пропускал также «Колос» - 25 (в среднем 0,83), повторивший личный рекорд.

Только 7-е место заняло «Динамо», которое 18 раз, больше, чем кто-либо, становилось лауреатом в этой номинации. При этом киевляне установили клубный антирекорд, как по абсолюту - 36 мячей (прежний - 35 в УПЛ-2019/20), так и по среднему показателя - 1,20 (прежний - 1,18 в УПЛ-2013/14).

Самой же «дырявой» оказалась оборона аутсайдеров - «Полтавы», в чьи ворота мяч залетал 74 раза (в среднем - 2,47), и «Александрии», пропустившей 55 голов (1,90). К слову, малиново-золотые ко всему прочему установили новый антирекорд чемпионатов Украины с участием 16 клубов. Прежнее «достижение» запорожского «Торпедо» 28-летней давности полтавчане превзошли на 5 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ