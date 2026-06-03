Огромная зарплата. Жирона не знает, что делать с известным игроком
Ван де Бека будет тяжело продать
По информации испанских СМИ, Жирона после вылета в Сегунду не знает, что делать со многими игроками с высокими зарплатами.
Главная проблема образовалась с хавбеком Донни ван де Беком, который входит в топ клуба по уровню зарплаты.
При этом контракт нидерландского игрока истекает только через два года, а выступать во втором испанском дивизионе ван де Бек не хочет. И платить ему там зарплаты его текущего уровня Жирона не планирует.
Однако и продать футболиста сложно, учитывая, что из-за травм он в прошлом сезоне провел лишь два матча.
Все еще не определена судьба украинских игроков Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.
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