  4. ВИДЕО. Руслан Малиновский присоединился к сборной Украины
02 июня 2026, 16:08 | Обновлено 02 июня 2026, 16:18
ВИДЕО. Руслан Малиновский присоединился к сборной Украины

Хавбек присоединился к команде Мальдеры накануне игры с Данией

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник Руслан Малиновский присоединился к расположению сборной Украины.

Клубный сезон, который 32-летний футболист провел, защищая цвета «Дженоа», подошел к концу, теперь украинец может готовиться к игре «сине-желтых» с Данией.

В прошедшем сезоне на счету Руслана Малиновского 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
