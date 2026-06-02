Сборная УКРАИНЫ02 июня 2026, 16:08 | Обновлено 02 июня 2026, 16:18
ВИДЕО. Руслан Малиновский присоединился к сборной Украины
Хавбек присоединился к команде Мальдеры накануне игры с Данией
Полузащитник Руслан Малиновский присоединился к расположению сборной Украины.
Клубный сезон, который 32-летний футболист провел, защищая цвета «Дженоа», подошел к концу, теперь украинец может готовиться к игре «сине-желтых» с Данией.
В прошедшем сезоне на счету Руслана Малиновского 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
