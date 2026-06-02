Экс-тренер сборных Украины объяснил, за счет чего Украина обыграла Польшу
По мнению Владимира Цыткина, не стоит переоценивать значение вроцлавской победы
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном поединке поляков и украинцев, в котором во Вроцлаве победу одержали гости – 2:0.
«Если откровенно, то был удивлен той пиар-кампанией сразу после поединка целью которой было убедить наших болельщиков, что уже заметны изменения в игре под руководством нового наставника Андреа Мальдеры. Это не так. До дифирамбов еще далеко, тем более что каких-то сдвигов в действиях украинцев я не заметил. Они играли так, как при предыдущем тренере Сергее Реброве В конце концов и не стоило надеяться, что после 2-3 тренировок Мальдеры рисунок игры его новых подопечных изменится.
– И все же, какой-то позитив вы увидели в действиях наших ребят во Вроцлаве?
– Гости были более мотивированы. Это понятно: новый тренер, новые ожидания и всем хотелось доказать неслучайность вызова на сбор и на контрольные матчи. Впрочем, не забывайте, что это был спарринг, похоже, поляки уже мыслями были в отпуске. Но это их проблемы, однако в поединках равных по силам участников настрой очень важен.
Что касается непосредственно хода событий на поле, то в некоторой степени необычной была позиция центрального нападающего Романа Яремчука, действовавшего не на острие атаки, а больше из глубины поля. Не случайно, что и открыл счет он дальним ударом. Но главное, что Яремчук много перемещался, заставлял опекунов покидать свои зоны, что позволяло его партнерам эффективно использовать передачи за спины защитников.
– Считаете, что результат противостояния во Вроцлаве был по игре?
– Не думаю, поляки заслуживали лучшей доли, однако на высоте был наш вратарь Анатолий Трубин, выручивший сразу в нескольких эпизодах. Наши же, в отличие от хозяев, продемонстрировали почти идеальную реализацию. Такое в футболе случается.
– И хотя говорят, что победителей не судят, но были ли среди украинцев выпадавшие из игры футболисты?
– Были провалы в игре защитников, разве что к Виталию Миколенко меньше претензий. Александру Романчуку и Эдуарду Сарапию не хватало скорости, и хорошо, что лидер поляков Левандовски в этот раз был не активен, лишь эпизодически откликался на передачи партнеров. Иначе неприятностей было бы не избежать.
– Можно ли надеяться на какие-то тактические изменения в игре украинцев уже в следующем спарринге – с датчанами?
– Вряд ли, ведь только идет процесс притирки Мальдеры со своими новыми подопечными. Тем более, что 7 июня в Оденсе не обойдется без ротации в составе. Надо дать шанс всем вызванным игрокам. Вот почему каких-то тактических наработок следует ожидать разве что в осенних матчах Лиги наций. Там уже нужно будет учитывать каждый фактор, начиная от микроклимата и заканчивая домашними заготовками. Как видите, работы непочатый край.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву
Соперником должен стать Агит Кабайел