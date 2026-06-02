Экс-тренер сборных Украины объяснил, за счет чего Украина обыграла Польшу

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном поединке поляков и украинцев, в котором во Вроцлаве победу одержали гости – 2:0.

«Если откровенно, то был удивлен той пиар-кампанией сразу после поединка целью которой было убедить наших болельщиков, что уже заметны изменения в игре под руководством нового наставника Андреа Мальдеры. Это не так. До дифирамбов еще далеко, тем более что каких-то сдвигов в действиях украинцев я не заметил. Они играли так, как при предыдущем тренере Сергее Реброве В конце концов и не стоило надеяться, что после 2-3 тренировок Мальдеры рисунок игры его новых подопечных изменится.

– И все же, какой-то позитив вы увидели в действиях наших ребят во Вроцлаве?

– Гости были более мотивированы. Это понятно: новый тренер, новые ожидания и всем хотелось доказать неслучайность вызова на сбор и на контрольные матчи. Впрочем, не забывайте, что это был спарринг, похоже, поляки уже мыслями были в отпуске. Но это их проблемы, однако в поединках равных по силам участников настрой очень важен.

Что касается непосредственно хода событий на поле, то в некоторой степени необычной была позиция центрального нападающего Романа Яремчука, действовавшего не на острие атаки, а больше из глубины поля. Не случайно, что и открыл счет он дальним ударом. Но главное, что Яремчук много перемещался, заставлял опекунов покидать свои зоны, что позволяло его партнерам эффективно использовать передачи за спины защитников.

– Считаете, что результат противостояния во Вроцлаве был по игре?

– Не думаю, поляки заслуживали лучшей доли, однако на высоте был наш вратарь Анатолий Трубин, выручивший сразу в нескольких эпизодах. Наши же, в отличие от хозяев, продемонстрировали почти идеальную реализацию. Такое в футболе случается.

– И хотя говорят, что победителей не судят, но были ли среди украинцев выпадавшие из игры футболисты?

– Были провалы в игре защитников, разве что к Виталию Миколенко меньше претензий. Александру Романчуку и Эдуарду Сарапию не хватало скорости, и хорошо, что лидер поляков Левандовски в этот раз был не активен, лишь эпизодически откликался на передачи партнеров. Иначе неприятностей было бы не избежать.

– Можно ли надеяться на какие-то тактические изменения в игре украинцев уже в следующем спарринге – с датчанами?

– Вряд ли, ведь только идет процесс притирки Мальдеры со своими новыми подопечными. Тем более, что 7 июня в Оденсе не обойдется без ротации в составе. Надо дать шанс всем вызванным игрокам. Вот почему каких-то тактических наработок следует ожидать разве что в осенних матчах Лиги наций. Там уже нужно будет учитывать каждый фактор, начиная от микроклимата и заканчивая домашними заготовками. Как видите, работы непочатый край.