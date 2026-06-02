Бавария начала переговоры по трансферу вингера ПСВ
Карьеру в Мюнхене может продолжить Исмаэль Сайбари
Марокканский вингер «ПСВ» Исмаэль Сайбари привлекает внимание «Баварии». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенский гранд начал переговоры с 25-летним футболистом, который открыт к переходу. Потенциальная сумма сделки еще не уточнена.
В текущем сезоне на счету Исмаэля Сайбари 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на именитого форварда.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: FC Bayern open talks with Ismael Saibari as potential new winger!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Discussions started after Gordon deal off, Saibari is appreciated and waiting to understand pricing from PSV.
Saibari, keen on joining Bayern this summer.
