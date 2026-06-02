Бавария начала переговоры по трансферу вингера ПСВ

Марокканский вингер «ПСВ» Исмаэль Сайбари привлекает внимание «Баварии». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенский гранд начал переговоры с 25-летним футболистом, который открыт к переходу. Потенциальная сумма сделки еще не уточнена.

В текущем сезоне на счету Исмаэля Сайбари 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелилась на именитого форварда.