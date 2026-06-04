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Major League Soccer
04 июня 2026, 23:00 | Обновлено 04 июня 2026, 23:10
2977
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Гвардиола может снова стать тренером Месси

Испанский специалист может возглавить «Интер Майами»

04 июня 2026, 23:00 | Обновлено 04 июня 2026, 23:10
2977
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Гвардиола может снова стать тренером Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы видеть тренером команды испанского специалиста Пепа Гвардиолу. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, 56-летний специалист может возглавить клуб MLS. При этом ближайший год он планирует отдохнуть от работы, поэтому отклонит любые предложения.

Сейчас «Интер Майами» возглавляет Анхель Хойос.

В составе «цапель» выступает Лионель Месси, с которым Пеп Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось о том, что Каземиро перейдет в «Интер Майами».

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Интер Майами Пеп Гвардиола Лионель Месси Луис Суарес назначение тренера Major League Soccer (MLS) Дэвид Бекхэм
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
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