  Ведущий опорник Манчестер Юнайтед едет к Месси в Интер Майами
20 мая 2026, 21:36 | Обновлено 20 мая 2026, 21:51
Ведущий опорник Манчестер Юнайтед едет к Месси в Интер Майами

Опытный Каземиро хочет перейти в стан представителя МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Футбольный клуб «Интер Майами» находится на завершающей стадии сделки по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Опытный бразилец хочет перейти в стан представителя МЛС, и очевидно, что контракт будет подписан в ближайшее время. Полузащитник хотел бы завершить сезон в «Манчестер Юнайтед», а затем подписать контракт с «Интер Майами», в котором играет Лионель Месси, сообщает Фабрицио Романо.

Каземиро 34 года, в текущем сезоне он отметился девятью голами и двумя ассистами в 35 поединках за «красных дьяволов». Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.

Интер Майами Манчестер Юнайтед Каземиро Лионель Месси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
