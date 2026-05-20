Ведущий опорник Манчестер Юнайтед едет к Месси в Интер Майами
Опытный Каземиро хочет перейти в стан представителя МЛС
Футбольный клуб «Интер Майами» находится на завершающей стадии сделки по подписанию полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Опытный бразилец хочет перейти в стан представителя МЛС, и очевидно, что контракт будет подписан в ближайшее время. Полузащитник хотел бы завершить сезон в «Манчестер Юнайтед», а затем подписать контракт с «Интер Майами», в котором играет Лионель Месси, сообщает Фабрицио Романо.
Каземиро 34 года, в текущем сезоне он отметился девятью голами и двумя ассистами в 35 поединках за «красных дьяволов». Его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро.
