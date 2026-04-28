В МЮ уверены: звездный бразилец не передумает

Майкл Каррик исключил возможность отмены решения об уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед» летом после того, как бразилец забил гол в понедельник в матче против «Брентфорда», завершившемся победой со счетом 2:1. Результативный удар полузащитника головой на 11-й минуте стал его девятым голом в Премьер-лиге. Каземиро впечатлял весь сезон, но ранее объявил о своем уходе в июне после четырех лет в клубе. Каррик заявил, что решение не будет изменено.

«Все предельно ясно – с обеих сторон решение очевидно», – сказал исполняющий обязанности главного тренера. «Совершенно очевидно, насколько много это значит для него [играть за «Юнайтед»], и, вероятно, ситуация и ясность решения помогли болельщикам всё понять. Ему честь и хвала, потому что он отдал абсолютно всё и показал себя с лучшей стороны, так что в целом это довольно хорошее направление».

Четыре года назад «МЮ» заплатил «Реалу» 70 млн евро за опорника. В текущем сезоне 34-летний хавбек провел 33 матча (девять голов и два ассиста).